HDZ BiH najavljuje osporavanje rezultata izbora u Mostaru

“U medijima možemo vidjeti da je Središnje izborno povjerenstvo BiH na žurnoj sjednici održanoj 3. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru.

U skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH ostavljena je mogućnost podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje u roku od tri dana”, stoji u saopćenju GO HDZ BiH iz Mostara.

Kako navode, izborni ciklus još nije završen.

“Sve se događa prema procedurama predviđenim zakonom kao da nije došlo do grubog kršenja izborne volje građana grada Mostara, izbornog inženjeringa i krađe glasova čime se izravno utjecalo na izborni rezultat. Dok je trebalo ”pronaći” glasove za pojedine političke stranke kako ne bi doživjeli debakl, tada se nikome nije žurilo i sve je bilo u rokovima i sasvim dovoljno vremena za temeljitu obradu izbornog materijala. Kada je to završeno, žuri se sa objavom rezultata iako do zakonskog roka ima puna dva tjedna, ali sada je cilj što prije završiti kako bi zataškali izbornu prevaru i organizirani kriminal.

Gradski odbor HDZBiH Mostar smatra da izborni ciklus još nije završen, niti je moguće objaviti konačne rezultate izbora, jer predmet koji je formiralo Tužiteljstvo HNŽ još nije okončan, a od ishoda istražnih radnji, utvrđivanja okolnosti i činjenica izravno ovisi izborni rezultat odnosno raspodjela mandata”.

Dodaju da će koristiti sve pravne mehanizme da zaštite izborne rezultate.

“Činjenica da se Središnje izborno povjerenstvo BiH proglasilo nenadležnim u prigovoru HDZBiH da je prekršen Izborni zakon BiH u dijelu koji govori o isključivoj nadležnosti ove institucije, pokazuje nespremnost ove institucije da očuva zakonitost, transparentnost i integritet izbornog procesa i rezultata izbora, a istovremeno daje odgovor na pitanje što je bila motivacija za protuzakonito imenovanje pojedinih članova ove institucije.

Gradski odbor HDZBiH Mostar će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi zaštitili izborni rezultat i integritet ovih izbora, jer na izborima biraju birači, a ne brojači”, zaključuju u saopćenju.

Autor: Vijesti.ba