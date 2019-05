Hapšenja na sjeveru Kosova, ima i ranjenih; Vučić: Cilj je da se zaplaše Srbi

Situacija na sjevernom dijelu Kosova je zaoštrena, nakon što je rano jutros oko 6 sati u Kosovskoj Mitrovici specijalna kosovska jedinica (ROSU) krenula s hapšenjima Srba – pripadnika kosovske policije.

Oglasile se i sirene



Cilj akcije, koja se provodi u nekoliko regiona, uključujući opštine Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Sjevernu Mitrovicu, Južnu Mitrovicu, Skenderaj (Srbica) i Drenas (Glogovac), je hapšenje osumnjičenih koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna djela.



U Mitrovici su se u ranim jutarnjim satima oglasile sirene za zračnu opasnost, a na nekim putevima postavljene su barikade. Uhapšeno je nekoliko policijskih zvaničnika i građana, a četiri pripadnika kosovske policije su ranjena.



Portparolka bolnice Nita Mustafa izjavila je da su povrijeđeni policajci van životne opasnosti.



– Trojica su primljena u službu Hitne pomoći, a jedan je prebačen na hirurgiju – rekla je Mustafa, prenosi “Gazeta Express”.



Područje nadlijeće helikopter KFOR-a, a kosovski predsjednik Hashim Thaci se sastao s pripadnicima sigurnosnih struktura, nakon što je u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije.



Dvoje Srba ranjeno je u pucnjavi u Zubinom Potoku.



Kosovski specijalci i dalje razbijaju srpske barikade, a navodno je na tom području u razmjeni vatre dosad ispaljeno 200 metaka.



Škola i vrtić će obustaviti rad, informacije su koje dolaze iz Kosovske Mitrovice.



Premijer Ramush Haradinaj objavio je da je akcija policije usmjerena ka sprječavanju i sankcioniranju organiziranog kriminala, međutim, situacija je iz minute u minutu sve dramatičnija.



– Akcija nije usmjerena protiv nijedne etničke grupe. Pozivam Srbiju da se ne miješa u policijske akcije usmjerene protiv organiziranog kriminala i korupcije. Protiv toga se borimo, želimo da ljudi normalno žive – rekao je kosovski ministar vanjskih poslova Behgjet Pacolli.



Vučić nagovijestio mogućnost vojne intervencije



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će Vojska Srbije zaštititi srpski narod na Kosovu ukoliko bude ugrožen, te je nazvao “licemjernim” poruke predstavnika NATO-a da je jutros započeta akcija kosovske policije borba protiv korupcije i kriminala.



– Dovoljno nam je jasno o kakvom je licemjerstvu riječ i jutros sam naložio punu borbenu spremnost i naša će vojska, ako dođe do bilo kakvog ugrožavanja na Kosovu, zaštititi naš narod – rekao je Vučić u Skupštini Srbije, gdje je danas nastavljena jučer započeta sjednica posvećena Kosovu.



– Borit ćemo se da sačuvamo mir i stabilnost, ali bit ćemo spremni da u najkraćem mogućem roku zaštitimo naš narod. Ako dođe do daljnjih napada na srpski narod Srbija će pobijediti – poručuje Vučić.



Naglašava da je u povodu jutrošnje akcije ROSU u kontaktu s briselskom administracijom.



– Upoznali smo ih sa situacijom i oni su nam rekli da je u toku policijska akcija protiv kriminala i korupcije. Naravno, oni će uhapsiti još pet policajaca albanske nacionalnosti kako bi izgledalo da je to akcija protiv kriminala, a cilj je, zapravo, da se zaplaše Srbi – ocijenio je Vučić, prenosi Hina.



Tvrdi da je kosovska policija uputila na sjever 73 vozila i još 50 stacionirala u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, a 15 na teritoriju općine Srbica.



– Do sada je potvrđeno hapšenje 23 osobe srpske i bošnjačke nacionalnosti na teritoriju tri općine, Zubin Potok, Leposavić i Kosovska Mitrovica – istakao je Vučić.



Podsjetio je kako je ranije upozorio na pripreme hapšenja na sjeveru Kosova i ukazao na to da će to “donijeti ogroman strah” kod srpskog naroda na Kosovu.



Vllasi: Uobičajena akcija policije



Azem Vllasi, kosovski advokat, analitičar i savjetnik kosovskog predsjednika Hashima Thacija i Ministarstva vanjskih poslova Kosova, na čelu s Pacollijem, navodi da se radi o uobičajenoj akciji policije protiv ljudi za koje ima provjerenih dokaza da se duže vrijeme bave švercom i drugim kriminalnim radnjama.



– Nije to protiv Srba, nego protiv onih koji se bave krivičnim djelima. Poznato je da na tom dijelu Kosova skoro neometano cvjeta šverc i drugi vidovi kriminala – kaže Vllasi.



Napominje da kriminalci uživaju podršku Beograda.



– Pojedini nosioci kriminalnih radnji misle da su van zakona time što su Srbi i što ih Beograd štiti šta god da rade na Kosovu. A takve i u Srbiji hapse. To sa vojskom je smiješno. I kada se Thaci provozao gumenim čamcem u jezeru Gazivode, na teritoriji Kosova prije par mjeseci, Vučić je bio podigao vojsku na najviši stepen pripravnosti – govori Vllasi.



Jutrošnjoj akciji policije prethodila je višemjesečna istraga Policijskog inspektorata Kosova, Policije Kosova i Specijalnog tužilaštva Kosova, a koja je dovela do zaključka da postoji osnovana sumnja o uključenosti nekoliko policijskih zvaničnika i pojedinih građana u krivična djela kao što su krijumčarenje robom, zloupotrebe službenog položaja, davanje mita, zabranjena trgovina, i dr., prenosi Radio Slobodna Evropa.



Policija je dodala da operaciju sprovodi Policija Kosova u saradnji s Policijskim inspektoratom i uz asistenciju ostalih nadležnih jedinica za provođenje naredbe Osnovnog suda u Prištini.