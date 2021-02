HAOS U NSRS: Teške riječi i uvrede pljušte između šefova SNSD-a i SDS-a…(VIDEO)

SDS-ov Miladin Stanić više puta je rekao kolegi iz SNSD da laže, ne zna šta priča, te ga pozvao da urade test.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su sinoć razmotrili prijedlog zakona o Gradu Derventa, međutim burna rasprava je nastavljena i danas.

Oprečni stavovi, teške riječi pa i uvrede pljuštale su i dana između šefova klubova SNSD i SDS.

“Vi najčešće ne znate šta pričate, pričate kontradiktorne stvari. Kažete da smo mi imali koaliciju sa jednom od hrvatskih stranaka i to nije sporno. Vi imate pravo na to a mi nemamo, jer vi pravite koaliciju sa četiri stranke. O čemu Vi pričate, ima li to bveze sa predmetima koje ste učili. To je nespojivo i zato vam kažem da ne znate šta pričate ili pričate ono što ne želite. Kažem vam odbijte mi od plate za svaku laž koju sam slagao”, poručio je iz skupštinske klupe Stanić.

Uslijedio je brz odgovor Igora Žunića, šef Kluba poslanika SNSD, te ga je pozvao da rade test inteligencije.

“Gospodine Staniću vi kad bi plaćali svoje laži 90% od plate ne bi bilo dovoljno. Ne bi vam oostalo ništa od plate već bi morali doplaćivati od te svoje velike imovine”, rekao je Žunić i u daljoj raspravi objasnio zbog čega je studirao duže od predviđenog roka.

Autor: Slobodna-bosna.ba