Haos u Izraelu, SAD zgrožene pozivaju na prekid nasilja

Situacija je kritična kad SAD otvoreno kritizira saveznike. Jake Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost, nazvao je izraelskog kolegu Meira Beh-Shabbata i rekao mu da je Washington ozbiljno zabrinut zbog situacije u Jeruzalemu gdje već nekoliko dana traju nasilni nemiri u kojim se sukobljavaju izraelske snage sigurnosti i Palestinci. Savjetnik Sullivan poziva na deeskalaciju i prekid nasilja, prenosi Jutarnji.hr.



U priopćenju koje je Bijela kuća objavila u nedjelju navodi se da je Sullivan izrazio “ozbiljnu zabrinutost SAD-a zbog moguće deložacije palestinskih obitelji u četvrti Sheikh Jarrah”. Izraelski je sud u nedjelju odlučio da će odgoditi deložaciju palestinskih obitelji na 30 dana, čime problem, koji je bio povod za sukobe, nije riješen nego samo odgođen.



Zakonsko ili političko



Palestinci pokušaj preuzimanja zemljišta na kojem ove obitelji žive tumače kao jedan u nizu koraka kojim ih kane izbaciti iz Istočnog Jeruzalema po modelu koji se koristi gradnjom naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Palestinci pokušaj deložacije smatraju oblikom etničkog čišćenja, skupine za ljudska prava ga tumače oblikom aparthejda dok ga agencije UN-a vide kao mogući ratni zločin. Izraelske vlasti ustraju na tumačenju da je riječ o “zakonskom, a ne političkom pitanju” te da nema govora o strategiji preseljenja Palestinaca. Ipak i neki u gradskim vlastima, poput Aryeha Kinga, zamjenika gradonačelnika, smatraju da je riječ o pokušaju da se poveća broj Židova u Istočnom Jeruzalemu, prenosi The New York Times.



Ponedjeljak je donio nastavak sukoba koji su kulminirali u petak nakon molitve na Platou džamija/Brdu hrama. Izraelski dnevni list Ha’aretz navodi da je u jučerašnjim neredima ozlijeđeno 278 Palestinaca, 205 ih je hospitalizirano, a pet je u kritičnom stanju. S izraelske strane ozlijeđeno je 16 policajaca, a dva su hospitalizirana. Do novih sukoba došlo je na Dan Jeruzalema kojim se po hebrejskom kalendaru slavi izraelsko osvajanje Starog grada u Šestodnevnom ratu 1967. godine.



Jake Sullivan je u razgovoru bio pozvao “izraelsku vladu da provede odgovarajuće mjere kako bi osigurala mir tijekom obilježavanja Dana Jeruzalema”. Nije uspjela. Iako je onemogućila Židovima da dođu na Brdo hrama.



Izraelska policija priopćila je kako radi na zaustavljanju nasilja na Platou, ali i “u drugim dijelovima Starog grada Jeruzalema”. “Molitva se nastavlja kao i obično” na Zidu plača, zapadnom zidu Brda hrama, no “nećemo dopustiti ekstremistima da prijete sigurnosti stanovnika”, dodala je policija.



Odgovorno za zakon i red



U nedjelju je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio kako će Izrael “nastaviti osiguravati slobodu molitve i neće dopustiti nasilne nemire”. “Održat ćemo zakon i red, čvrsto i odgovorno”, kazao je izraelski čelnik koji ovaj mjesec nije uspio formirati vladu i nakon četvrtih parlamentarnih izbora u dvije godine. Prošli je tjedan izraelski predsjednik Reuven Rivlin mandat za formiranje vlade stoga dao Yairu Lapidu, Netanyahuovu centrističkom suparniku. Netanyahu je u ponedjeljak branio izraelsko naseljavanje Istočnog Jeruzalema, kazavši kako je “Jeruzalem prijestolnica Izraela”. “Kao što svaka država gradi svoju prijestolnicu, to imamo pravo i mi. To smo radili i to ćemo i činiti”. Istočni Jeruzalem jedan je od teritorija koje Palestinci žele za svoju buduću državu, i to kao glavni grad. Izrael smatra da je cijeli Jeruzalem izraelski glavni grad. SAD je u doba predsjednika Donalda Trumpa preselio ambasadu u Jeruzalem, što administracija Joea Bidena nije promijenila. Status Istočnog Jeruzalema jedno je od ključnih pitanja o kojima se Izraelci i Palestinci ne mogu složiti u sklopu pregovora o rješavanju sukoba koji je počeo još 1948. godine formiranjem Države Izrael, prenosi Jutarnji.hr.



Netanyahuu odgovara



Trumpova je administracija predložila plan koji bi de facto onemogućio formiranje palestinske države. EU neupitno podupire rješenje problema formiranjem dviju država uz nužna jamstva sigurnosti Izraelu.

Autor: Vijesti.ba