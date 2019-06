Haos u Hong Kongu: Sukob policije i demonstranata

Policija u Hong Kongu je koristila suzavac i vodene topove protiv demonstranata koji su opkolili vladine zgrade, kako bi se suprotstavili spornom zakonu o ekstradiciji, prenosi Anadolija.

Hiljade demonstranata u srijedu su blokirale ulaz u sjedište Vlade u Hong Kongu, zbog čega je odgođen sastanak parlamentaraca o spornom zakonu o ekstradiciji, koji je podigao zabrinutost zbog veće kineske kontrole i erozije građanskih sloboda, prenosi Oslobodjenje.ba

Demonstranti su preplavili glavnu ulicu u Hong Kongu u kojoj su napravili barikade i tukli se sa policijom ispred zgrade u kojoj se nalazi i Parlament u kojem se trebalo raspravljati o spornom nacrtu zakona. Novi zakonom bi bilo omogućeno da se osumnjičenima za kriminal u Hong Kongu sudi u Kini.

Hong Kong je posebna administrativna regija Narodne Republike Kine, koja funkcioniše kao samostalna država.

VIDEO: Hong Kong police use tear gas on protesters trying to storm the Legislative Council building https://t.co/M6Knci0DPz pic.twitter.com/Uu2zTVsM4e