HAOS NA ULICAMA, IMA POVRIJEĐENIH: Dramatični prizori nereda u Italiji zbog novih mjera, suzavac i razbijeni izlozi…

Molotovljevi kokteli u Milanu i pokušaj zauzimanja Oblasne palače, razbijanje izloga i pljačke po Torinu uz dva ranjena policajca, sukobi s policijom u Napulju i Trstu, gdje je prefektura napadnuta bengalkama i topovskim udarima: italijanske gradove u ponedjeljak uvečer tresu protesti protiv najnovijih mjera italijanske vlade, usmjerenih na zaustavljanje trenda eksponencijalnog povećanja broja zaraženih, pa i mrtvih, usljed pandemije Covida-19. Prethodne noći, demonstranti su iz raketnih revolvera pucali policiji u glavu i trbuh.

Stotine demonstranata u Torinu, Milanu i drugim italijanskim gradovima iskazalo je svoj bijes, potaknuti mjerama ograničenja zbog kojih su se restorani i kafići morali rano zatvoriti, a kina, teretane i druga zabavna mjesta nisu ni radila, piše Associated Press.

U Torinu, na sjeveru Italije, neki demonstranti su postali nasilni razbijajući izloge trgovina u elegantnoj glavnoj trgovačkoj ulici, postavljajući dimne bombe i bacajući boce na policiju na glavnom gradskom trgu gdje je sjedište regionalne vlade Pijemonta, objavila je državna televizija RAI.

Jedan fotoreporter je povrijeđen bačenom bocom, izvijestio je RAI. Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala demonstrante na Piazza del Castellu.

Na tom istom trgu, nekoliko sati ranije, oko 300 taksija mirno se poredalo u urednim redovima kako bi skrenulo pažnju na svoje silne ekonomske gubitke zbog pada turizma i odlaska radnika iz centra grada, koji tokom pandemije svoje poslove obavljaju od kuće.

U nasilju u Torinu sudjelovali su i “ultrasi”, nasilni nogometnih navijači, objavila je novinska agencija LaPresse. U članku se navodi da su vlasti uhapsile pet demonstranata.

U poslovnom središtu Milanu, policija je suzavcem rastjerala demonstrante koji su, navodno, bacali i molotovljeve koktele, a novinar Associated Pressa vidio je najmanje dvije privedene osobe.

Protesti su započeli nedugo nakon što je na snagu stupila odredba vlade kojom se zahtijeva da barovi, kafići i restorani zatvore vrata u 18 sati u sljedećih 30 dana, dok Italija posljednjih sedmica pokušava zaustaviti ponovno bujanje infekcija Covid-19.

Budući da većina Italijana ne večera prije 19.30 sati, uredba je učinkovito uništila već ionako ozbiljno potreseno poslovanje restorana, iako se dostave hrane mogu nastaviti do ponoći.

U Napulju neredi ne jenjavaju već četiri večeri. Ondje je na ulice izišao „trojni savez“, kako ga zove novinar Michele Serra: lokalna mafijaška organizacija Camorra, ekstremna neofašistička desnica (ponajviše Nova snaga i Casa Pound), te kao treći, ali najbrojniji ugostitelji i kulturnjaci.

Budući da su razbijači odjeveni kao black block (crne hlače, crni džemperi, crne maskerske, da bi ih teže identificirali) prethodnih večeri zloupotrebljavali su mirne protestne manifestacije, ulijećući koordinirano iz pozadine, paleći vozila i kontejnere te mlateći policiju, u ponedjeljak su napuljski demonstranti posjedali na površinu Trga plebiscita, na propisnim razmacima jedan od drugoga, sa maskama, izbjegavši tako da budu živi štit razbijačima.

🇮🇹 #ITALY – A Gucci store was looted during tonight's mass protest against #lockdown restrictions in #Turin!



pic.twitter.com/04uPeKv4ML