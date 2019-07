Haos kod Maksimira: Pogledajte tuču dvije frakcije navijača Dinama, jedni na druge nasrnuli sjekirama i palicama

Policija istražuje sukob koji se dogodio u utorak između dvije frakcije navijača Dinama, nedaleko od Dinamovog stadiona u Zagrebu.

Redakcija Jutarnjeg dobila je snimku tučnjave i naguravanja koje se odvijalo nedugo nakon početka utakmice Saburtala i Dinama u utorak. Na snimci se jasno vidi da su sukobljeni mladići opremljeni palicama, čekićima, noževima, bocama, pa čak i sjekirama.

Kako je do sukoba došlo, ne zna se, no navodno je na mjesto događaja brzo stigla i policija. Iz PU zagrebačke potvrdili su da je jedna osoba uhapšena te da je kriminalističko istraživanje u toku. Uhapšenog mladića čeka prekršajni sud, no više detalja nisu otkrivali. Također, nemaju saznanja o eventualnim ozlijeđenim osobama.

Autor: Depo.ba / Jutarnji.hr