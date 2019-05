Hans van Baalen: BiH u ovom trenutku nije spremna da bude zemlja kandidat

Predsjednik Alijanse liberala i demokrata Evrope (ALDE) i evropski zastupnik Hans van Baalen u eksluzivnom intervjuu za N1 otkriva kako je upoznao Bosnu i Hercegovinu i šta misli o stanju u Bosni i Hercegovini danas. Nekadašnji mirovnjak, rezervni oficir holandske vojske sa misijom iza sebe u Bosni i Hercegovini kaže da mu je drago da se više ne ratuje, ali da je sad došlo vrijeme za lokalne lidere da rade svoj posao.

Posla kako kaže ima i za visokog predstavnika, mnogo više iza zatvorenih vrata nego li u javnosti kako su to nekad radili pokojni Paddy Ashdown ili njegov nasljednik Schwarz-Schilling.

“Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije spremna da bude zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ali, ako predstavnici sa bh. strane i mi s evropske budemo predano radili na ovom pitanju onda mislim da se to može desiti iduće godine ili godinu iza toga. Ja sam spreman braniti tu ideju, ako sva pitanja budu odgovorena i ako budemo imali stvarnu perspektivu da imamo funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu. Moram kazati da Bosna i Hercegovina nije dokazala da može raditi kao funkcionalna moderna zemlja”, kaže van Baalen.

Ovaj iskusni evropski političar koji će u narednim godinama više pažnje posvetiti upravljanju ALDE partijom i jačanju njenih članica poput Naše stranke u Bosni i Hercegovini ima i konkretne prijedloge za bh. Vlasti kako da se primaknu cilju – Evropskoj uniji, prenosi N1.

“Bosna i Hercegovina mora postati efikasna država. Imamo ovdje previše Vlada i previše sukoba između nivoa vlasti. Kao i druge zemlje morate se boriti protiv korupcije, morate se boriti protiv ilegalnih stvari poput mafijaških aktivnosti i morate u stvarnom smislu i izgraditi efikasnu državu. To je država koja bi mogla postati članica Evropske unije”, kaže van Baalen i dodaje “Bosna i Hercegovina je po mom mišljenju evropska zemlja i jednog dana može postati članica Unije sa zastupnicima u Evropskom parlamentu itd. Ali, bi sve partije u Bosni i Hercegovini trebale raditi prema tome da imate dobru upravu što je ključno za ulazak u Evropsku uniju.”

Van Baalen ističe da Bosna i Hercegovina ukoliko želi da se priključi jednom klubu odnosno Evropskoj uniji mora ispunjavati sve standarde i da to neće biti nimalo lagan zadatak jer i zemlje koje su dugo članice Evropske unije poput Holandije prave greške na tom polju. Također misli da je potrebno na tom putu više koristiti ovlasti koje stoje na raspolaganju visokom predstavniku.

“Smatram da bi trebalo više koristiti ovlasti koje su na raspolaganju Visokom predstavniku. Ali, kada sam radio s Paddyem Ashdownom imali smo situaciju kada se mogao vratiti sukob, to je bila opcija. Mislim da to više nije opcija. Ne možemo vas više posmatrati kao protektorat, ne treba nam lord proktetor, jer vi niste protektorat, ali on može uraditi više, bez obzira što mislim da bi vlast trebala biti u rukama vašeg naroda”, ističe van Baalen.

Otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom

Sjeverna Makedonija i Albanija bi trebale dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pristupanju s Evropskom unijom zbog napretka koji su napravile, a ako se to ne desi onda jedino što im preostaje je put u stagnaciju mišljenja je prvi čovjek ALDE-a. Kada su u pitanju Kosovo i Srbija tu ima manje optimizma i misli da se rješenje krije u promjeni ključnih igrača.

“Rješenje se neće desiti dok ne dođe do promjena u Beogradu. Vrlo je malo onih koji su spremni priznati da su izgubili Kosovo. Srbija se nalazi u veoma teškoj situaciji, ali mora priznati nezavisnost Kosova. Srbija mora surađivati s nezavisnim Kosvom koje ima pravo da bude nezavisno. Također, mislim da se Srbija treba modernizirati, ali isto tako da ne smije biti previše u vezama s ljudima poput Putina jer im to donosi štetu”, ističe van Baalen.

Evropska unija kako bi spriječila strane uticaje poput onih iz Rusije, Kine ili Turske trebala bi regionu ponuditi jasnu evropsku perspektivu jer kako kaže van Baalen “Putin nije put u Evropsku uniju, nego je put u stagnaciju”.

“Sva pomoć koja dolazi od Putina, Erdogana ili Xi Jinpinga uvijek dolazi s uslovima. Daju novac, kupuju luke, i onda dođu sa svojim radnicima kako to vidimo na primjeru Kine. Saradnja s ovim zemljama nije dobra za Zapadni Balkan i svi mi bismo trebali kreirati budućnost, a ako to ne uradimo onda će vlasti raditi ono što mogu, a to je da odu trojici gospode koju sam pomenuo”, stav je van Baalena.

Sličnog je mišljenja kada su u pitanju i lideri krajnje desnice danas u Evropi poput Orbana, Salvinija, Strachea ili Le Pen za koje kaže kako ne gledaju prema budućnosti nego se vraćaju u prošlost daleku 50 ili 100 godina.

“Mogli bi imati mnogo glasova na evropskim izborima tu se slažem. Mogli bi pokušati blokirati rad Evropskog parlamenta u saradnji s kranjom ljevicom, jer kako kažu suprotnosti se privlače. Ipak nadam se da će obje kranje opcije imati manje glasova nego što to očekujemo. Zato mislim da stranke centra moraju raditi zajedno i to mi daje priliku da budem pozitivan kada je u pitanju odnos sa strankama kranje ljevice i desnice u Evropskom parlamentu”, ističe van Baalen.

Vestager za novu predsjednicu EK, Merkel i Rute imaju kvalifikacije za Evropsko vijeće

Budućnost Evrope će također zavisiti i od naredne Evropske komisije. Za prvog čovjeka ALDE-a proteklih pet godina u kojima je Komisiju vodio Jean-Claude Juncker uz sve negativne stvari bile su ipak godine evropske stabilnosti.

“Donio nam je stabilnost u vrijeme ekonomske krize. Sada smo jači na ekonomskoj strani tako da nas neka nova kriza ne bi pogodila onako kako nas je pogodila 2008. godine. Imao je jedan veoma težak period u koje je radio jer ni Parlament nije želio raditi na mnogo legislativnih elemenata. Nova Evropska komisija bi morala biti mnogo ambicioznija. Gledam prema novoj generaciji i mislim da bi Margarethe Vestager koja je sada komesarka za konkurenciju i koja je bila uspješna političarka u svojoj zemlji bila dobra osoba da vodi Komisiju. Manfred Weber je čovjek integriteta, ali ne sa mnogo iskustva. Bio je mislim 2 ili 3 godine u parlamentu Bavarije, ali nikada nije bio nacionalni politički lider, a to je neophodno na poziciji premijera Evropske unije odnosno predsjednika Evropske komisije”, kaže van Baalen.

Kada su u pitanju osobe koje se pominju kao mogući nasljednici Donalda Tuska na poziciji predsjednika Evropskog vijeća van Baalen među njima vidi sposobne lidere, ali nije siguran da bi se oni i prihvatili te poziciji kako iz ličnih tako i iz političkih razloga. Također se govoriti i o evropskoj poziciji za hrvatskog premijera Plenkovića.

“Gospođa Merkel bi bila izvrsna kandidatkinja, ali mi nije rekla da li bi prihvatila ili ne. Mark Rute (premijer Holandije op.a.) trenutno ne želi ovu ili bilo koju drugu poziciju jer želi odvesti svoj treći kabinet do kraja utrke. Zato mislim da bismo o tome trebali govoriti nakon izbora.

Poznajem Plenkovića, veoma dobro radili smo zajedno u Parlamentu i bili u posmatračkoj misiji u Ukrajini. To bi se moglo desiti, on je sada premijer bio je i zastupnik u Evropskom parlamentu i ima kvalifikacije. Ključno je pitanje da li on želi napustiti zemlju u kojoj je premijer ili ne”, zaključuje van Baalen.

