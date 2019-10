Hamilton osvojio Veliku nagradu Meksika

Vozač Mercedesa Britanac Lewis Hamilton pobijedio je u današnjoj trci za Veliku nagradu Meksika u šampionatu Formule 1, čime je došao na korak od osvajanja šeste titule u šampionatu.

On je do 84. trijumfa u karijeri došao ispred vozača Ferrarija Sebastiana Vettela i timskog kolege Valtterija Bottasa. Četvrti je bio Ferrarijev Charles Leclerc, a petu poziciju je zauzeo Alexander Albon, vozač Red Bulla.



Hamilton je do današnje pobjede došao zahvaljujući jednom zaustavljanju pri promjeni pneumatika, dok su ostali učesnici utrke dvaput išli u boks.



Tri utrke prije kraja šampionata Britanac ima 74 boda više od timskog kolege Bottasa, pa bi naslov mogao osvojiti već na utrci Velikoj nagradi SAD-a u Austinu sljedećeg vikenda.

