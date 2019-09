Hahn poslao oštru poruku bh. političkim liderima povodom neformiranja vlasti

Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju EU Johannes Hahn poslao je jasnu poruku bh. političkim liderima, te kazao da je formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini od suštinske važnosti za proces evropskih integracija.

“U tom kontekstu, angažovao sam se sa Predsjedništvom BiH da ohrabrim političko vođstvo da provedu sporazum od 5. augusta. Očekujem da preuzmu odgovornost i nastave sa dijalogom u cilju imenovanja Vijeća ministara, bez daljnjeg odlaganja, skoro godinu dana nakon održavanja izbora. Ovo je neophodno kako bi se krenulo dalje nakon Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ne postoji kredibilna alternativa EU perspektivi BiH”, naveo je Hahn u poruci na Twitteru.

Kako ističe, trenutni zastoj podriva opravdana očekivanja bh. građana za prosperitetnu budućnost u svojoj zemlji. (Autor: Radiosarajevo.ba)

#BiH: I encouraged the #BiH political leadership to continue the #dialogue in order to agree on the formation of government without further delay. This is necessary for advancing on #BiH’s #EU path. 1/2