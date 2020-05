Hadžikadić pred okupljenom masom pročitao zahtjeve: Hoćemo elektronsko glasanje kao i…

Lider i organizator današnjih protesta na Baščaršiji i predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić poručio je da su protesti samo početak borbe i da s današnjim događajem neće stati.

Hadžikadić je poručio da se treba uvesti elektronsko glasanje, ali i mehanizam vanrednih izbora.

-Plate i naknade u javnom sektoru treba uskladiti sa platama i nadoknadama u realnom sektoru. Tražimo primjenjivanje nulte tolerancije na korupciju, to pokazati na primjeru afere „Respiratori“ i kazniti sve učesnike kriminala. Također, potrebno je donijeti ekonomski poticaj za privredu, i to ne samo za one koji su oštećeni za vrijeme pandemije – rekao je Hadžikadić.

Među zahtjevima koje je pročitao Hadžiakdić je i onaj o provjerama diploma svih predstavnika vlasti, pravosuđa, pa i uposlenih u javnim institucijama.

-Najavljujemo da, ako ne bude pomaka, mi ćemo se pojaviti ponovo za mjesec dana, moguće je – poručio je Hadžikadić.

Autor: Avaz.ba