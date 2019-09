Habib nakon nove pobjede: Elhamdulillah, hvala Bogu!

Habib Nurmagomedov i večeras je pokazao zašto je najdominantniji borac današnjice.

Neporažni prvak lake kategorije u UFC-u večeras je gušenjem u trećoj rundi savladao Dastina Poirijera (Dustin Poirier) i tako došao do 28 pobjede u karijeri.

Nakon borbe dvojica velikih šampiona su gospodski jedan drugom čestitali i sa mnogo respekta govorili.

Habib se kao i obično zahvalio Bogu na svemu.

– Elhamdulillah. Zahvaljujem se Bogu na svemu što imam u životu. Mom ocu koji je ovdje, mom treneru Havijeru Mendezu (Javier), braći, svima. Svi smo odrasli zajedno i velika smo porodica. Dastin i ja smo pokazali šta je suština MMA, a to je međusobno poštovanje i uvažavanje. Dastin je veliki borac i čestitam mu – kazao je Habib.

Poirijer se nakon borbe u suzama zahvalio svima i izvinio navijačima zbog poraza.

– Znao sam da će me Habib pritiskati, pripremali smo se za ovo, ali nažalost nisam uspio – kazao je Poirijer i zaplakao. Mogao sam učiniti više, ali nažalost nisam. Sada idem porodici i odmoriti se – kazao je bivši privremeni prvak lake kategorije.

The reason why i started to watch and love ufc is the one and only khabib ❤️#UFC242 pic.twitter.com/VgdThgpY2A