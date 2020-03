Grčka objavila video na kojem turska vojska uklanja ogradu na granici

Grčka vlada u nedjelju je objavila noćni videosnimak s granice na kojem se navodno vidi kako tursko vojno vozilo uklanja ogradu.

Reporter “N1” javlja da je i dalje napeto na grčko-turskoj granici.

Vozilo namjenjeno nadzoru granice uklonilo je ogradu uz pomoć kabla, objavila je vlada u Atini, dok rastu tenzije između dvije države zbog migranata koji se nalaze na tursko-grčkoj granici.

Barijera na granici je već bila oštećena zahvaljujući migrantima koji je sjeku pri pokušaju ulaska u Evropsku uniju.

Videosnimak će dodatno pojačati napetosti na granici na kojoj su se sukobile grčke snage bezbjednosti i migranti, ali i grčki i turski policajci, koji su ispalili suzavac ka teritoriji Grčke.

Odluka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da otvori put migrantima prema Evropi razljutila je grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa koji je objavio da je dogovor između Evrope i Ankare o ograničavanju migracija iz 2016. “mrtav”.

Turska je tim sporazumom pristala da zadržava migrante na svojoj teritoriji u zamjenu za finansijsku pomoć Evropske unije. Ankara tvrdi da Evropa nije ispunila obaveze predviđene dogovorom, a strahuje i zbog novog priliva izbjeglica zbog sukoba u Idlibu na sjeverozapadu Sirije.

A Turkish armoured vehicle with a rope attached to it was reportedly trying to pull down the Greek border fence this evening #Turkey #Greece pic.twitter.com/2lW3QuFypL