Gradonačelnica Las Vegasa: Ovo je Las Vegas, a ne Kina

GRADONAČELNICA Las Vegasa Carolyn Goodman došla je u središte pozornosti javnosti nakon intervjua na CNN-u, gdje je izrazila želju da se ekonomija u gradu što prije pokrene, uz neke kontroverzne komentare.

“Nismo slomljeni i moramo se što prije vratiti poslovima. Nikada nismo zatvorili SAD, nikada nismo zatvorili Nevadu, nikada nismo zatvorili Las Vegas. Govorimo o središtu zabave u svijetu gdje je sve čisto. Želim da se sve otvori, godinama ovdje imamo viruse i sve je bilo u redu.”

Svađa s novinarom

Novinar Anderson Cooper ju je upitao kako je nešto tako sigurno kada znamo da bi u tom slučaju stotine tisuća ljudi pohrlilo u restorane, kasina i ostale zabavne centre Las Vegasa, Goodman mu je odgovorila da “diže alarm”.

Potom joj je Cooper grafički pokazao studiju kineskog istraživanja koje pokazuje kako se virus širi u zatvorenim prostorima poput restorana, da bi mu gradonačelnica odgovorila da je ovo Las Vegas, a ne Kina.

“To je jako zatucano, vrlo zatucano je reći tako nešto. Istina, restoran je iz Kine, ali i oni su ljudi”, odgovorio joj je Cooper.

“Wow, that’s really ignorant.”



Anderson Cooper clashes with Las Vegas Mayor Goodman after she justified her wish to quickly reopen casinos, saying, “This isn’t China, this is Las Vegas,” after he showed her a graphic of how coronavirus could spread in a restaurant in China. pic.twitter.com/zIpVNa6tnb