Građani poslali jasnu poruku: Schmidt da smijeni Bakira, Dodika i Čovića

Okupljeni će od visokog predstavnika zahtijevati obrazloženje zašto ne radi posao za koji je jako dobro plaćen, a posao je da štiti ustavno-pravni poredak naše zemlje

Grupa građana zapocela je mirne proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Od visokog predstavnika Christiana Schmidta traže da reaguje i zaštiti ustavno-pravni poredak BiH.

Moja poruka ovom gospodinu ovdje što prima platu je da podhitno smijeni Bakira, Dodika i Čovića. Ukoliko se to ne desi neka se pakuje i ide odakle je došao. U slučaju da Bakir ode u posjetu agresoru Vučiću, onda ne mora ni da se vraća, rekao je Hamid Hot.Okupljeni će od visokog predstavnika zahtijevati obrazloženje zašto ne radi posao za koji je jako dobro plaćen, a posao je da štiti ustavno-pravni poredak naše zemlje.

Visoki predstavnik treba da uradi samo ono što je po Ustavu, da štiti Ustav kao njegov glavni tumač, da uradi ono za što je plaćen, rekao je Edis Sladić.

Protesti su najavljeni i prijavljeni MUP-u Novo Sarajevo, ministarstvu zdravlja i kriznom štabu KS kao i ministarstvu saobraćaja. Saobraćaj još uvijek nije obustavljen, ali je obustava najavljena u periodu od 10 do 12 sati ispred zgrade OHR-a.

– Ovo je kap koja je prelila čašu. Milorad Dodik u Predsjedništvu BiH predstavlja BiH, a u kabinetu svira harmoniku i pjeva seljače pjesme. On ide na rat, a mi to nećemo dozvoliti. Izgleda da oni (OHR) samo šute i samo su zabrinuti, ništa drugo ne rješavaju. Strašno me nerviraju zato što ne poduzimaju ništa, rekla je Vezira Čavčić.

