Građani u panici: Pucnjava u šoping-centru u Atlanti (VIDEO)

Procurili snimci na društvenim mrežama

U jednom šoping-centru u Atlanti jučer se desila pucnjava.

Na društvenim mrežama procurio je video koji je nastao tokom pucnjave, a vidi se bijeg uspaničenih ljudi.

Lokalna policija potvrdila je da je došlo do pucnjave, a dodaju da se radi o izoliranom incidentu.

Jedna osoba je povrijeđena.

Kako piše “Fox”, iz policije kažu kako su se napadač i žrtva poznavali te da nema opasnosti za druge. Lokalna vlast upozorila je građane da u idućih nekoliko sati izbjegavaju navedeni trgovački centar.

Bruh someone was really shooting inside Cumberland Mall. I can’t believe this. I come here all the time. I see it so much on TV but never in Atlanta. pic.twitter.com/mKsx3M2kBT