Grabar-Kitarović za jačanje multilateralizma i reformu UN-a

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sutra putuje u SAD, gdje će na 74. zasjedanju Opće skupštine UN-a podržati provedbu reforme UN-a, založiti se za jačanje multilateralizma i upozoriti na važnost održivog razvoja i očuvanja okoliša, s posebnim naglaskom na zaštitu Jadranskog mora.

Predsjednici svjetskih država ili vlada idući će se tjedan izredati za govornicom Opće skupštine. Hrvatska predsjednica na redu je u utorak, navodi Hina.



“U svom govoru će podržati reformu UN-a kako bi se to tijelo osnažilo i postalo učinkovitije, založiti se za važnost multilateralizma koje je trenutno u krizi, a također će upozoriti i na važnost održivog razvoja i očuvanja okoliša, s posebnim naglaskom na Jadransko more”, rekao je izvor na Pantovčaku.



Zalaganjem za jačanje multilateralizma, koji je posebno važan za manje države, Hrvatska ne zanemaruje bilateralne odnose. Predsjednica Grabar-Kitarović “ima otvorena vrata kod vodećih čelnika u svijetu”, tvrdi izvor.



“Jedna od tema u govoru bit će i održivi razvoj i očuvanje okoliša, posebice Jadrana kao malog i zatvorenog mora koje je za Hrvatsku jako važno”, kazao je izvor.



Podsjetio je da je Jadransko more ugroženo plastikom i da zagađenost Jadrana smećem, koje zbog morskih struja stiže iz susjedne Crne Gore i Albanije, predstavlja opasnost za hrvatski turizam, važnu privrednu granu. Sudjelovanje na Općoj skupštini UN-a predsjednica će iskoristiti kako bi predstavila projekt “Zlarin bez plastike” koji je na tom otoku započet prošle godine.



“U godinu dana je ostvaren veliki napredak. To je prvi hrvatski otok bez plastike i to nosi globalnu poruku.



Predsjednica će na globalnoj razini predstaviti hrvatske uspjehe, a Zlarin je naš primjer dobre prakse”, kazao je izvor.



U utorak će sudjelovati na političkom forumu o održivom razvoju, a navečer će nazočiti prijemu koji priređuje američki predsjednik Donald Trump. Radi se o prijemu koji američki predsjednici tradicionalno priređuju povodom zasjedanja Opće skupštine UN-a.



Dan ranije, u ponedjeljak, Grabar-Kitarović će sudjelovati na klimatskom summitu, a navečer će biti gošća Atlantskog vijeća na kojem se raspravlja o transatlantskim odnosima.



Tijekom dana će imati niz bilateralnih susreta, uključujući i susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, jordanskim kraljem Abdulahom II., gruzijskom predsjednicom Salome Zurabišvili i predsjednikom Kosova Hashimom Thacijem.

