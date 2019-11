Grabar-Kitarović: Nije me Tito poslao u SAD, već tata mesar, koji je krvavo radio

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će objaviti program kandidature za predsjedničke izbore 11. novembra.

Ona je u intervjuu za N1 porekla kako je ikad rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina.

Na pitanje kada će objaviti program kandidature, Kitarović je rekla 11. novembra.

– Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tokom mandata, već da čvrsto vjerujem da može biti i da moramo raditi prema tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, ali to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svom sljedećem programu – istakla je hrvatska predsjednica.

Ona je u intervjuu odgovorila i na kritike historičara kako Hrvatska nije bila iza željezne zavjese, kao i na kritike da je ona bila privilegirana budući da je izašla iz Jugoslavije i otišla na školovanje u SAD.

– Naravno da ste mogli izaći iz Jugoslavije s tim crvenim pasošem. Ali, nije mene Tito poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar, koji je krvavo radio da bi zaradio za to – rekla je predsjednica Hrvatske.

Dodala je i kako je Tito bio inteligentan čovjek koji je dopustio izlaske iz države kada je vidio da se “cijela stvar raspada”.

