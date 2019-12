Grabar-Kitarović: Dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović svoju današnju predizbornu turneju po Splitsko-dalmatinskoj županiji završila je predizbornim skupom na Gripama u Splitu.

“Drage šesne Splićanke i Splićani, večeras se s vama osjećam kao sa svojom obitelji? Pivat ćemo između 5. i 6. siječnja punim glasom i uz velik osmijeh. Večeras bi se htjela zahvaliti svima koji ste se okupili, koji ste mi dali glas u prvom mandatu, koji ste mi dali potpise, Hrvaticama i Hrvatima koji vole svoju domovinu i koji žele da ona ide naprijed.



Kao što znate, nisam salonska političarka, ja sam vaša predsjednica, imam svoje osjećaje i vrijednosti i ljubav prema vama. Zahvaljujem svima koji su me danas dočekivali diljem Splitsko-dalmatinske županije. Ispričavam se svima ostalima kojima nisam došla, ali obećajem da ću doći u drugu mandatu. Dovela sam vam večeras i Jakova. Znam da ga toliko volite i pružate potporu. Ne ljuti se kada kažete “Jakove, izdrži”, jer nije lako živjeti sa mnom. Danas je nedjelja i mogao mi se pridružiti. Nedjelja mora biti dan za obitelj, za sve nas.



Kako je Jakov jako privatna osoba, ne voli se gurati, voli ići na utakmice i voli podržavati svaku našu reprezentaciju i svakog našeg reprezentativca.



Moram zahvaliti mami i tati, ova je godina bila teška zbog bolesti, danas sam Gospi sinjskoj zahvalila što su dobro. Neka i vas prati zagovor Gospe sinjske. Večeras želim zahvaliti hrvatskim braniteljima, sjetimo se poginulih, nestalih i njihovih obitelji. Mogu zamisliti kroz što ste prolazili dok su vam očevi, braća i djeca bili u ratu. Zahvaljujem ne samo 4. gardijskoj nego svakom branitelju u ovoj dvorani i RH.



Naš prvi predsjednik, Franjo Tuđman, vizionar i državnik, naučio nas je puno toga, imao je puno vizionarskih govora, ali jedan mi je ostao posebno u sjećanju. Kada je rekao “što da vam još obećam” poslije vlaka slobode u Splitu, rekli ste mu “Vukovar”. On je osoba iz koje crpim snagu i inspiraciju, koja me inspirirala da mandat obilježim zajedništvom, kao što je bila njegova pomirba. Od vas tražim drugi mandat. Stojim kao osoba, kao majka, žena pa tek onda kao predsjednica, koja ima svoje vrijednosti od vjere i ljubavi do poštovanja prema svom narodu i svakoj drugoj osobi. Priznajem, nisam savršena, imala sam grešaka, ali tvrdim kada su bili u pitanju državnih interesa RH, niti jedna od tih grešaka nije ugrozila nacionalne interese nit sigurnost RH jer to nikada ne bih dopustila. Najveća mi je vrijednost u životu lojalnost, a neki je ovih dana dovode u pitanju.



Kada je počeo rat u Hrvatskoj. Nije me zanimala američka viza, ostala sam u Hrvatskoj, jer tu je moj narod. Neću dopustiti da moju lojalnost dovode u pitanje neki koji su tamburali po Americi početkom ‘90.-ih i krajem ‘80.-ih niti oni koji su rekli da Hrvatska slučajna država i oni koji su poslali hrvatske specijalce na hrvatske branitelje, možete misliti kako je tim specijalcima bilo teško.



Svi koji govore o dizanju ustavnih ovlasti je prodavanje magle. Ono što trebamo je biti zajedno i krenuti dalje da ono što smo postigli zadnjih godina nastavimo. Novinari me pitaju što su protukandidati rekli o banalnim stvarima. Rodila sam se u težačkom kraju, roditelji su mi teško živjeli kao obrtnici u Jugoslaviji, žrtvovali su se za mene da bi bila ovdje gdje sada jesam. Ja sam tu žrtvu pretvorila u dobro za domovinu. Prošla sam cijeli svijet i prije pet godina sam rekla “nećemo više ovako, nećemo više mi ili oni, Hrvatska jedan od najprosperitetnijih država. Kada vam danas govore o mojoj lojalnosti, da kao ministrica nisam otišla u Vukovar. Nažalost, bio je splet nekih okolnosti. Prvim autobusom sam otišla s Jakovom u Knin. Poveli smo djecu u Vukovar nakon reintegracije da im usadimo ljubav, vjeru i domoljublje. Ako vam netko očupa korijenje, onda pusto plitate po oceanima gdje vas nitko ne doživljava dovoljno. Mladi treba pružiti priliku neka idu i školuju, ali idemo stvoriti uvjete da se vrate s tim znanjem i ulože u Hrvatsku. Krivo me se citira što sam rekla prije 5 godine, a iza toga stojim, Hrvatska ima sve preduvjete, resurse i ljude da postane jedna od najprosperitetnijih zemalja svijeta, a na valjaju nam vodstvo i birokracija. Mi možemo biti država kao što su one u koji nam odlaze mladi.



Kada je Milanović dobio novce EU, 2-3 godine ih nije ulagao u Hrvatsku. Katastrofa! Meni su u EU rekli da smo najgori od najgorih. Zato je trošio novce za svoje jastoge i to nam se više ne smije dogoditi. Kada je riječ o mom pjevanju, kolačima, moja je kršćanska narav takva da mi nalaže da posjećujem zatvorenike i sve ostale, a dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja! Hrvatska je kaskala za ostalim državama. U recesiji smo bili duže 3 godine nego drugi, 70 milijardi duga, beznađe, firme koje su ulazile u stečaj zbog zakona, silni ljudi na burzi rada, to više nisam mogla gledati. I onda smo odlučili reći NE takvoj Hrvatskoj i krenuli smo u novu Hrvatsku. Pitaju me danas jesam li ispunila obećanja. Uglavnom jesam! Smanjila sam proračun na Pantovčaku. Ostvarili smo neke stavke više nego 100 posto. Najvažnija je demografija. Sljedećih 5 godina vam nudim promjene u kojem ćemo Hrvatsku nastaviti mijenjati. Imamo gospodarski rast, ljudi su nam se polako počeli vraćati, kreditni rejting nam više nije smeće, idemo osnažiti svoj identitet. Ne pristajem da je Hrvatska mala. Kažu da sam se gurala s Trumpom, ali tamo nisam Kolinda, ja sam tamo predsjednica Hrvatske i to i ministar zna. Neću dopustiti da me netko u razgovorima zgura u zadnji red nego ću iz prvog reda govoriti ono što Hrvatska čini. Hrvatska je lider koji vodi, a ne slijedi. Danas Njemačka i SAD žele biti dio inicijative triju mora, Hrvatska sam izvukla iz Regiona i sada smo dio svete Europe u koju smo uvijek pripadali. Izborili smo se za predsjedanje EU-om. Sljedećih 6 mjeseci bit će izvrsna prilika za brendiranje Hrvatska, za svakoga tko želi ovdje živjeti i ulagati. Trebaju nam dobro plaćena radna mjesta. Zašto ne bismo za mlade obitelji napraviti Fond za demografiju. To je pitanje svih pitanja. EU je demografiju stavila na razinu potpredsjednice Komisije. Zašto ne bismo imali Fonda koji bi omogućavao da mladim ljudima prilikom braka damo kredit koji država sufinancira. Nakon što obitelj ima 3 djece da im oprostimo 30 posto kredita, za 4. dijete da im oprostimo 50 posto kredita, za 5. i svako sljedeće da im u potpunosti oprostimo kredit. Večeras vam nudim optimizam umjesto jadikovki, zajedništvo umjesto podjela, rad umjesto ljenčarenja. To sam ja, to ste vi, to je naša Hrvatska!



Drage Dalmatinke, Dalmatinci, prijatelji. Budite svjesni koliko odlučujemo o budućnosti Hrvatske u ovim izborima. Nudimo bahatost, one koji kažu da su iz naroda, a okruženi su zidovima. Za mnom ide vrlo malo sigurnjaka jer se ne bojim svog naroda pa čak i onda kada me kritiziraju. Sve to cijenim jer moram živjeti u realnom životu, ne želim crvene tepihe i državne zrakoplove. Želim da budete sretni i zadovoljni, da ostanete živjeti u Hrvatskoj. Vjerujem da Hrvatska zna. Imamo put koju su zacrtali hrvatski branitelji svojom žrtvom.



Živio naš Split, naša Dalmacija i voljena Hrvatska”, uzviknula je predsjednica nakon čega je uslijedio veliki pljesak okupljenih. Potom su svi zapjevali pjesmu “Moja domovina”, prenosi portal Dalmacija Danas.

Autor: N1