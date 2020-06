Gorivo skuplje i do deset feninga

Cijene goriva na pumpama u BiH u posljednjih nekoliko dana ponovo rastu, tako da su više od šest do deset feninga po litru, a kako kažu stručnjaci iz ove oblasti, može se očekivati da i u narednom periodu zadrže trend rasta.

Litar dizela u Sarajevu košta od 1,66 do 1,81 KM, a benzina od 1,66 do 1,86 KM. Prema podacima aplikacije Ministarstva trgovne FBiH Najniža cijena litre dizela u Mostaru je 1,61 KM, a najviša 1,76 KM, dok se cijena benzina kreće od 1,66 do 1,81 KM i za 10 feninga je viša u odnosu na prošli sedmicu.

Rast cijena je i na drugim pumpama sličan te varira od 0,06 do 0,10 KM po litru.

I na benzinskim pumpama u Bijeljini, gdje su inačen najniže u državi, cijene su u prosjeku više za oko 0,10 KM te litar dizela košta oko 1,65 KM, a benzina 1,69 KM.

