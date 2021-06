Gorivo opet poskupjelo za pet feninga

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj posljednjih nekoliko dana više su za pet feninga po litru, kazao je za Nezavisne” Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Naime, kako kaže, ako se nastavi trend rasta cijena nafte na svjetskoj berzi, rafinerije u okruženju postepeno će povećavati cijene te, kako ističe Trišić, to će u RS odmah značiti povećanje ulaznih cijena i samim tim će i na svim benzinskim pumpama doći do blagog podizanja cijena.

Ističe da posljednjih nekoliko dana cijena sirove nafte brent konstantno raste i tako je u srijedu iznosila 605 $/t ili 75$/barel, što je najviše u zadnje dvije godine te kako kaže, bilježi se konstantan rast od 20. maja ove godine, kada je nafta na berzi iznosila 540 $ po toni ili 64 $ po barel.

Kako kaže Trišić, Evropska unija i zemlje u okruženju postepeno ublažavaju mjere te se, kako kaže, bilježi povećanje potražnje.

“To je sigurno prilika da velike naftne kompanije na globalnom nivou vrate izgubljenu dobit iz ranijeg perioda, što pokazuje i berza, kao i tržišta. Svakako će se odraziti i na naše tržište, što je osjetno u zadnjih mjesec dana”, pojašnjava Trišić.

Dodaje da su na nekim benzinskim pumpama cijene već korigovane u prosjeku do pet feninga, i za benzin i za dizel, ali kako kaže, gorivo je u Republici Srpskoj i dalje najjeftinije.

“Trenutne cijene naftnih derivata na benzinskim stanicama u Republici Srpskoj kreću se od 1,97 do 2,13 KM za BMB 95 i od 1,94 do 2,09 KM za ED5, a za TNG od 1,04 do 1,16 KM, što je niže u odnosu na Federaciju BiH u prosjeku do 10 feninga i zemlje u okruženju Hrvatsku i Srbiju do 0,40 KM”, kazao je Trišić.

Pumpadžije u RS ističu da je prije dva dana došlo do korekcije cijena goriva te da su cijene i benzina, ali i dizela povišene od tri do pet feninga.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Banjaluci ističu da je prije nekoliko dana benzin koštao 2,03 KM, a sadašnja cijena mu je 2,06 KM po litru.

“Dizel je ranije koštao 2,01 KM, a sada je za litar ovog goriva potrebno izdvojiti 2,04 KM. U prethodna dva dana cijena goriva porasla je u prosjeku do tri feninga”, kažu na jednoj od banjalučkih benzinskih pumpi.

Na benzinskim pumpama u Bijeljini cijene goriva ipak su nešto niže, tako da litar benzina košta 2,04 KM, dok cijena dizela iznosi 2,01 KM.

“Mi smo takođe prije dva dana imali poskupljenje goriva, tako je dizel sa 1,96 KM porastao za pet feniga”, kažu sa jedne benzinske pumpe u Bijeljini.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja potrošača “Don” Prijedor, kaže da su potrošači ti koji će osjetiti svako povećanje cijena na tržištu.

“Iako je automobil postao prijeka potreba, zbog ovakvog rasta cijena imamo ljude kojima je on postao luksuz”, kazala je Marićeva.

Ističe da se cijene goriva proteklih sedmica konstantno uvećavaju.

Podsjećamo da je Vlada Republike Srpske u aprilu donijela Uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Ovom uredbom se trgovcima na veliko naftnim derivatima propisuje maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok se trgovcima na malo propisuje maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Autor: Nezavisne novine