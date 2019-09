Gorivo će u BiH poskupjeti već za sedam dana?

Cijene nafte na svjetskoj berzi već su narasle za deset posto nakon napada dronovima na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, a posljedice ovih dešavanja u BiH će se tek osjetiti, moguće već za sedam dana, upozoravaju analitičari.

Veći deficit



U Ministarstvu trgovine FBiH jučer su nam kazali da distributeri proteklih dana nisu upućivali zahtjeve za povećanje cijena goriva na benzinskim pumpama u Federaciji.

No, to ne znači da ih neće biti. U Grupaciji prometnika naftom pri Privrednoj komori RS napominju da još ima zaliha goriva nabavljenog po staroj cijeni, ali da se za sedam dana može očekivati rast za sedam do deset feninga po litru.

Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, istakao je da je zabrinut jer se desilo veliko povećanje cijene na berzi, što će, osim na cijene goriva u našoj zemlji, utjecati na rast vanjskotrgovinskog deficita, ali i na druge cijene, ovisno o tome koliko gorivo učestvuje u kreiranju cijena nekih drugih proizvoda.

Nemamo rezerve

-Dešavanja u Saudijskoj Arabiji utječu na svjetsko tržište, a na BiH još više, jer smo mi siromašni, a siromašni uvijek plate. Jedina nada nam je da se kriza brzo riješi. Ali, Bog zna koliko će se kapaciteti popravljati. Mi sve uvozimo, a nemamo svoje strateške rezerve kao neke zemlje, pa da dva-tri mjeseca ublažimo posljedice – istakao je Čičić.

Ekonomista Zoran Pavlović kazao je da će naši distributeri reagirati ako se u narednih sedam do deset dana zadržati viša cijena nafte na svjetskom tržištu.

Apsurd u BiH

-U BiH imamo apsurd da cijena svih goriva u Bijeljini iznosi 1,99 KM po litru, a u Tuzli 2,36 KM. Znači, postoji manevarski prostor kod distributera da ne povećaju ako kriza bude kratkotrajna – rekao je Pavlović.

No, praksa pokazuje da se rast cijena na svjetskom tržištu brzo prenese na BiH, a kada dođe do sniženja, onda treba mjesec-dva da se to osjeti u našoj zemlji.

“Cijena goriva u RS iznosi u prosjeku 2,20 KM po litru, i za dizel i za benzin, kažu u Grupaciji prometnika naftom. U FBiH košta od 2,11 do 2,41 KM, a benzin do 2,31 KM.”

Autor: Avaz.ba