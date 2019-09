Golemi dron ga je dignuo iznad vode, pecao je i pijuckao pivo (VIDEO)

Australska kontrola leta istražuje snimke objavljene na internetu na kojima se vidi muškarac kako lovi ribu dok visi iz drona, prenose u četvrtak lokalni mediji.

Video je pregledalo već više stotina tisuća ljudi i na njemu se vidi kako muškarac u sjedalu visi na konopcu koji drži dron veličine naslonjača nekoliko metara iznad jezera u državi Viktoriji.

Leteći ribar potom upeca ribu dok istovremeno pijucka pivo. Nakon toga vraća se na obalu gdje ga dočekuju oduševljeni prijatelji.

Australska mreža ABC objavila je da je dron djelo Tima Frencha, električara iz grada Sunburija.

ABC je prenio da je odbio komentirati nakon što je kontrola leta pokrenula istragu.

Glasnogovornik kontrole leta Peter Gibson rekao je da snimka pokazuje ozbiljne sigurnosne propuste.

“Ovo je prvi put u Australiji da se dron kućne izrade koristi da bi neko uzletio”, rekao je Gibson za ABC.

“To nije ni na koji način pametno raditi, mnogo je toga moglo poći po zlu, netko je mogao biti teško ozlijeđen”.

