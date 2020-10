Gaethje otkrio šta je rekao Khabibu nakon poraza

Khabib Nurmagedov slomio zaplakao je nakon 29. pobjede u isto toliko borbi u karijeri. Trokutom je uspavao Justina Gaethjea u drugoj rundi u Abu Dhabiju, a potom su ga savladale emocije.

On je ranije u godini izgubio oca Abdulmanapa koji je preminuo. Bio je jako blizak s njim, otac ga je i trenirao, a ovo je bila prva i posljednja borba u kojoj je nastupio bez njega.

U trenucima kada je Khabib plakao na podu, Gaethje mu je ubrzo prišao i rekao nešto, a otkrio je svoju poruku nakon meča za BT Sport.

– Rekao sam mu da mi je žao što je izgubio oca, ali i da mu je otac jako ponosan u ovim trenucima. Jako teško je bilo pobijediti tog lika. Bio sam spreman, spremniji nego ikad, no on je bio bolji. Svi se borimo za nešto, ali on se borio za nešto posebno i to je jako teško pobijediti”, rekao je Gaethje nakon poraza.

