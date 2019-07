Gađaju ga, ali pogoditi ne mogu: Čudesni Miralem Pjanić majstor je postao treningom

Talenata ima posvuda, raznih, na milione, ali samo rijetki uspiju kapitalizirati ono što im dođe kao dar.

Nije jednom rečeno da je talent deset posto, a rad 90 i da se majstor postaje mukotrpnim trudom na treninzima.

Miralem Pjanić sigurno ima više od deset posto udjela talenta u svome majstorstvu, ali i da radi – radi.

Pokazao je to zanimljiv klip Juventusa, čiji igrači marljivo treniraju u svom kampu Vinovo, pod budnim okom novog trenera Mauricija Sarija (Maurizio Sarri).

U jednoj od vježbi magični Pjanić pokazao je kakav je virtuoz s loptom. Dok ju je vodio, gađali su ga drugim loptama, a on je trebao da ih izbjegava. I naravno da ih je izbjegao.

😎 Cool as you like, @Miralem_Pjanic 🎩 pic.twitter.com/hw9hz1qfb4