Gabrijel Eskobar: Podržavamo “Otvoreni Balkan”, cijeli region se razvija i integrira, osim Bosne i Hercegovine

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD i američki specijalni izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) ove sedmice boravi u Bosni i Hercegovini.

Najbrže rastući region

Tokom današnjeg susreta s novinarima Eskobar je govorio o ciljevima svoje posjete, naglašavajući kako situacija u BiH duboko zabrinjava američku administraciju.

– Ovo mi je treća posjeta Bosni u prethodna dva mjeseca i moram reći da sam tokom svojih posjeta zemljama zapadnog Balkana uvidio u kolikoj se krizi BiH zapravo nalazi. Ne mislim tu samo na političku krizu nego dugoročnu krizu koja postoji u BiH. Istinska priča u vezi s Balkanom i bivšom Jugoslavijom je priča o uspjehu sedam zemalja bivše Jugoslavije. Priča je uspješna kada je u pitanju NATO, četiri su u NATO-u, dvije u Evropskoj uniji, jedna je na putu u EU.

Kada pogledate zapadni Balkan u cjelini, imate tu i Albaniju, koja će, najvjerovatnije, postati članica Evropske unije. Kada je u pitanju zapadni Balkan i dio zapadnog Balkana koji nije dio EU, svjedočimo fenomenalnom privrednom rastu. Privrede Crne Gore, Srbije i Kosova su se razvijale po nevjerovatno visokoj stopi. Fiskalna uprava u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji čini ih jedinstvenima i time se kvalificiraju za članstvo EU. Imajući evropske integracije i sve ekonomske procese vezane uz to u regionu, zapadni Balkan već predstavlja najbrže rastući region u Evropi. On će biti izvor rasta i razvoja za Evropu, on će biti regionalni izvor za energetski sektor, za transport, za IT sektor, za tehnologije i, imajući u vidu i velike univerzitetske centre, postajat će i obrazovni centar – smatra Eskobar.

Pravi problem u BiH je duboko ukorijenjena korupcija

Ipak, Eskobar naglašava kako Bosna i Hercegovina trenutno nije dio takve uspješne regionalne priče.

– Bosna nije dio svega o čemu ja sad govorim. Ekonomija u Bosni jedva da je zabilježila rast u prethodnoj godini, a COVID-19 nije razlog tome. Jedva da se borila s inflacijom. Ekonomija je rasla jednom četvrtinom stope rasta koja je zabilježena na Kosovu. Odlazak mladih ljudi je deseterostruko veći nego u Sjevernoj Makedoniji ili Srbiji. Dok druge zemlje prave napredak u odnosu na borbu protiv korupcije, ovdje se korupcija pogoršala. Prema izvještaju Transparency Internationala, od BiH su korumpiraniji samo Bjelorusija i Azerbejdžan. Stoga, pravi problem u BiH jeste duboko ukorijenjena korupcija, a vi znate da ljudi odlaze iz ove zemlje ne iz razloga što ne žele živjeti u multietničkoj državi. Oni odlaze iz ove države jer ne mogu naći posao bez korumpiranih veza. To je problem – naveo je Eskobar.

Stoga, američki izaslanik naglašava kako je administracija njegove zemlje primarno fokusirana na problem korupcije u našoj zemlji.

– To je istinski cilj na koji smo fokusirani i ono što želimo postići kada radimo na kreiranju održive države ovdje, u BiH. Naravno, imamo i neposrednu političku krizu u zemlji, a ta neposredna politička kriza utječe na funkcionalnost centralnih institucija i uništava privredu ove zemlje, što je nepotrebno. Naš cilj je da pokušamo pomoći ovoj zemlji da nađe put naprijed ka formiranju i postojanju centralnih institucija koje će omogućiti i politički i ekonomski život ove zemlje i sustizanje regiona. To je od kritične važnosti za ovu zemlju. Ja sam spreman biti partner bilo kojem političaru i bilo kojoj stranci koji su spremni da se bore protiv korupcije. U suprotnom ćemo to sami činiti. Ali to je svrha moje posjete. Ne neposredna kriza, nego rješavanje dugoročnih problema koji postoje u Bosni i Hercegovini. I ja tražim od svih političarima s kojima se sastajem da budu dio rješenja ili ćemo na njih gledati kao na dio problema – naveo je Eskobar.

Ne možete funkcionirati s tržištem od 600.000 ljudi

Na pitanje novinara „Dnevnog avaza“ kako komentira činjenicu da u BiH, Kosovu i Crnoj Gori postoje otpori projektu „Otvorenog Balkana“, koji podrazumijeva stvaranje zajedničkog tržišta i ekonomske zone između zemalja regiona, Eskobar još jednom naglašava da Sjedinjene Države podržavaju ovaj projekt.

– Mi podržavamo svako nastojanje za regionalnu ekonomsku integraciju. Berlinski proces, zajedničko regionalno tržište, CEFTA-u i „Otvoreni Balkan“. Sve dok je to otvoreno za sve zemlje, sve dok daje legalne i regulatorne sisteme i podiže ih na evropski nivo, sve dok promovira korektnost, otvorenu trgovinu, mi ćemo te principe podržati. Rekao bih da se to već dešava, da postoji ogromna regionalna ekonomska integracija bez ili sa regionalnim tržišta. Ali BiH je jedina koja u tome ne učestvuje. Sve dok je to ekonomska inicijativa, mogla bi biti pozitivna. Na kraju krajeva, ekonomije ovog područja ne mogu funkcionirati ako imate tržište od 600.000 u Crnoj Gori ili 2 miliona u Sjevernoj Makedoniji. Treba vam tržište od 20 miliona da svi u njemu učestvujete. To je osnova na kojoj uvjetujemo našu podršku “Otvorenom Balkanu” – ističe Eskobar.

Autor: Avaz.ba