Gabriel Escobar: Nećemo dići ruke od vas, SAD su dale obećanje narodu BiH

Gabriel Escobar, specijalni izaslanik državnog sekretara SAD-a za Zapadni Balkan, u ekskluzivnom intervju za N1 poručio je građanima Bosne i Hercegovine da moraju pobijediti strah i glasati protiv korumpiranih političara koji ovu državu ne vode u budućnost, a to je po njemu Evropska unija.

Govoreći u vezi sa sakcijama, koje bi ove sedmice SAD trebale donijeti protiv pojedinaca i organizacija, Escobar je još jednom napomenuo da one nisu usmjerene protiv države ili entiteta, nego prema pojedincima. Nije htio otkriti da li se iko iz Bosne i Hercegovine nalazi na američkoj “crnoj listi”.

Također, istakao je da, iako ova godina nije ključna, nije ostalo mnogo vremena ako se od BiH želi napraviti funkcionalna država. U suprotnom, kako je kazao, ova zemlja neće moći vratiti mlade, neće se ekonomski oporaviti i neće biti dio uspješne priče Zapadnog Balkana.

N1: Šta vam se najviše dopada u ovoj zemlji?

Gabriel Escobar: Najviše? Toliko stvari – raznolikost, historija, kultura, jela… Ovo je sjajna zemlja i to je jedan od razloga zašto je želimo spasiti. Nema sumnje da je prelijepa zemlja.

Ko će biti na listi za sankcije koje se očekuju ove sedmice?

Ne volim pričati o sankcijama jer ne želim da ljudi misle da su sankcije način kako radimo u BiH. Šira javnost ne treba se brinuti u vezi sa sankcijama. Sankcije neće biti uvedene državi ili entitetima nego pojedincima.

Da li će biti BiH na toj listi?

Ne mogu vam to reći, ali želim biti jasan da je ova administracija opredjeljena u borbi protiv korupcije. Mi se spremamo za Samit o demokratiji gdje će borba protiv korupcije biti jedan od ključnih elemenata. BiH neće biti na tom samitu jer je nefunkcionalna, ne može govoriti jednim glasom, čak i da je pozvana. Radi se o dugoročnoj krizi koja je zahvatila ovu zemlju. BiH zaostaje za zemljama regije. Privredni sektor se smanjuje. Javni sektor je 70 posto privrede. Deset puta više mladih odlazi iz BiH u odnosu na Crnu Goru ili Sjevernu Makedoniju. BiH je na dnu kada govorimo o korupciji.

Sankcije su sredstvo koje je na raspologanju i za BiH. One se nameću pojedincima koji su razlog nefunkcionalnosti zemlje.

Sankcije SAD-a koje su uvedene Miloradu Dodiku nisu mu naštetile nit su ga zaustavile u zapaljivoj retorici?

To nije istina.

Zašto to kažete?

Zato jer mu je smanjen posao, poslovni interesi. Ne želim govoriti o pojedincima.

Šta ove nove sankcije mogu promijeniti na ekonomskom planu te osobe?

Kazat ću vam još jedan razlog zašto ne volim govoriti o sankcijama. Nije na SAD-u da mijenjaju političku sistem u Bosni i Hercegovini. Ono što je važno – vladavina prava, domaće pravosuđe i da ljudi ne glasaju za korumpirane političare. Ljude treba motivisati da ovo postane bolje mjesto jer inače će otići.

Spomenuli ste pravo. Da li je sada nužna potreba mijenjati Izborni zakon BiH?

Gledajte, ono što je važno kod izbornih reformi ili ograničenog mijenjanja Ustava BiH je da ova zemlja postane fukcionalnija, sposobnija za reforme koje su potrebne da postane članice EU. Vi se kulturološki i hisotrijski Evropljani. Sve više ste i ekonomski Evropljani. Ono što vas zaustavlja je nedostatak političkog konsenzusa i nefukcionalnost centralnih institucija.

Da li će se nametnuti izmjene Izbornog zakona?

Neće vam odgovoriti na to pitanje. Matthew Palmer vodi pregovore i osjetljive su diskusije širom regije. Ne želim prejudicirati njegove pregovore.

Dragan Čović, koji je sebe nazvao “najvećim optimistom u regiji”, kazao je da ako ne bude izmjena Izbornog zakona upitno je održavanje izbora u državi?

Ako on nije optimista zašto bi neko drugi bio? Moramo imati optimizam jer je ovo sjajna zemlja i zaslužuje lijepu budućnost. Oni koji ne budu radili za takvu budućnost ne smiju se ponovo izabrati.

Kazali ste da se Hrvati moraju osjećati ugodno u BiH?

Da, taj komentar sam dao u Zagrebu. Hrvati u ovoj zemlji moraju se osjećati sigurno. Također, isto tako i Bošnjaci, Srbi, Romi i svi drugi bez obzira na nacionalnu i političku pripadnost.

Zašto se isti političari biraju?

Zbog političkih manipulacija i tačka. I zbog straha. Ljudi napuštaju ovu zemlju, ponovit ću to, ne zato što ne žele živjeti u multietničkoj zemlji, nego zato što ne mogu naći zaposlenje ako nemaju veze. Moramo zaustaviti tu kontrolu nad izbornim procesom.

Da li SAD “trguje” sa nacionalnim liderima u BiH?

Ne. Mi podržavamo Dayton. Podržavamo sve ljude koji žele da ova zemlja ide naprijed, koji vide evropsku budućnost.

Da li je Dayton bio trgovina?

Dayton je bio mirovni sporazum da se zaustavi rat. I bio je namijenjen da ono što se počelo u Daytonu završi u Bruxellesu, to jest članstvom u Evropsku uniju. Neki političari su odlučili da reforme potrebne za EU ne vrijede.

Zašto se oslanjati na sporazum sa nacionalnim liderima?

Sve dok su oni na vlasti moramo raditi s njima, ali ćemo izvršiti pritisak da učine pravu stvar. Napuštanje centralnih (državnih) institucija ne doprinosi tome. Moramo odblokirati institucije, uspostaviti dijalog i naći put za ovu zemlju prema EU.

Ranije ste hvalili odnos Srbije i SAD-a. U međuvremenu se Beograd naoružava? Da li se ljudi trebaju brinuti?

Da vam kažem nešto o našem kompleksnom odnosu sa Srbijom koji je jako važan. U proteklih 15 godina dramatično se promijenio. Trenutno imamo više vojne saradnje sa Srbijom nego Rusija. Svakog mjeseca ćete vidjeti neku NATO ili bileteralnu saradnju između naših vojski. Sigurni smo da Srbiju ne intresuje sukob u Bosni i Hercegovini, a isto tako i Hrvatsku. Ono što je potrebno da vaše Oružane snage služe potrebama građana i da odgovaraju na prijetnje poput prirodnih.

Zvaničnici iz RS kažu da se ne spori genocid nego je problematično što je Inzko nametnuo zakon o zabrani negiranja?

Genocid je historijski neosporan. I to nije moje mišljenje. To je činjenica. Niko to ne treba sporiti. I u vezi s tim se ne treba svađati.

Kakva je budućnost Srbije po vama?

Naša nada za Srbiju je da će ići evropskim putem, da će kroz dijalog riješiti neslaganja sa Kosovoma i da će uspostaviti bolje odnose sa svim susjedima.

A šta je sa Aleksandrom Vučićem?

To je na narodu Srbije da odluči.

Koje je najbolje rješenje spora Beograda i Prištine?

Dijalog. Taj dijalog vodi EU, mi nismo dio tog dijaloga, ali ga podržavamo. Želimo da se prave kompromisi.

Mislite li da su nacionalni lideri u BiH osobe za dijalog?

Jesu.

Svi?

Da, svi. Svi lideri iz Predsjedništva su nam sagovornici.

Ako BiH ubrzo ne dobije kandidatski status, hoćete li dići ruke od nas?

Ne. Mi smo dali obećanje narodu ove zemlje. Ne političarima, nego građanima. I nastavit ćemo pomagati narodu Bosne i Hercegovine.

Narod BiH očekuje od vas da kažete ko će biti na listi sakcija – Bošnjak, Hrvat ili Srbin? Možda možete reći?

Ne mogu. Očekujem od građana političko djelovanje, da ne glasaju zbog straha. To je dugotrajno političko partnerstvo između nas.

Treći put ste u BiH. Mi ovdje kažemo – treća sreća?

Nadam se. Moramo nešto hitno preduzeti. To znamo svi. Ako nešto hitno ne preduzmemo ova zemlja neće moći vratiti mlade, neće se ekonomski oporaviti i neće biti dio uspješne priče Zapadnog Balkana.

Morate li nešto postići do kraja godine?

Ne. Nema ništa presudno u ovoj godini osim što gubimo vrijeme. I ne radi se o tome koliko vi sporo rastete nego koliko vaši susjedi brzo rastu. Ta razlika između susjeda i BiH je svaki dan sve veća.

