Frank Riberi otvorio dušu i otkrio najveću nepravdu u životu

Francuski nogometni reprezentativac i veznjak Bajerna, Frank Riberi (Franck Ribery), nakon 12 sezona u dresu najvećeg njemačkog kluba napušta Minhen. Za Bajern je postigao 123 gola na preko 400 službenih utakmica. U dresu bavarskog diva, kojeg je prošle sezone vodio Niko Kovač, osvajao je brojne trofeje, a 2013. godine i naslov u Ligi prvaka.

-Puno se toga dogodilo, nije ovo bila laka odluka, no to je život. Imam neke opcije, no suviše je rano da bismo govorili o tome što će se dogoditi sljedeće sezone. Nečega će biti sigurno – rekao je Riberi.

U velikom intervjuu za francuski “L’Equipe” otkrio je koji ga detalj iz karijere najviše boli. A to je što ga 2013. godine, kada je s Bajernom osvojio prvenstvo, Ligu prvaka, njemački Kup, europski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo, nisu nagradili “Zlatnom loptom”, prenosi Avaz.

-Više od razočarenja, to je najveća nepravda u mojoj karijeri. Ne samo za mene, nego za mnoge ljude. Bio sam na vrhu i završio sam treći. Te godine nisam imao što zamjeriti Ronaldu i Mesiju (Messi), ali mislim da sam zaslužio “Zlatnu loptu” – rekao je Riberi.

Te 2013. godine “Zlatnu loptu” je uzeo Ronaldo, iako nije osvojio niti jedan trofej.

Autor: Avaz