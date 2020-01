Francuzi pokazali klasu, Zmajevi se trećim porazom oprostili od EP

Rukometna reprezentacija BiH poražena je od Francuske rezultatom 31:23, u okviru 3. kola grupe D Evropskog prvenstva.

Utakmica nije imala rezutatski značaj, jer su obje reprezentacje u D grupi zabilježile po dva poraza od Norveške i Portugala, te su i prije ove utakmice izgubile sve šanse da se domognu drugog kruga, prenosi SCsport.



Naš tim je odlično otvorio utakmicu i u 5. minuti poveo je 4:1 na krilima sjajnog Nikole Prce koji je postigao tri gola. Ipak, francuski golman Gerard se nakon toga razbranio, a Trikolori su iz nekoliko kontra napada u 11. minuti stigli do poravnanja (5:5).



Raspoložen je bio i Marko Panić koji je ušao u mini-seriju postigavši četiri gola i Zmajevi su u 15. minuti poveli sa 8:6. Nakon toga, ponovo smo upali u seriju grešaka, a brzonogi Guigou je to znao kazniti i u 20. minuti Francuska je prvi put povela sa 10:9, a zatim je otišla i na +3 (13:10).



Na poluvrijeme se ipak otišlo vodstvom Francuske rezultatom 14:13, prije svega zahvaljujući sjajnom Marku Panić sa sedam pogodaka, dok je Nikola Prce dodao četiri.



Drugio dio meča nije dobro počeo i Francuska je u 39. minuti otišla na +4 (18:14). Zmajevi su zatim smanjili zaostatak na dva gola, ali to je bio samo tračak nade. Francuzi su nedugo zatim poveli sa 24:19 i jasno je bilo da se više ne možemo vratiti u meč.



Završilo je 31:23, Zmajevi su doživjeli tri poraza u grupi, ali nisu se obrukali. Nastup na ovome EP svakako je veliko iskustvo za buduće izazove koji nas očekuju, gdje se uz adekvatnu podršku državnih institucija možemo nadati još boljim izdanjima našeg tima.



Marko Panić je postigao sedam golova za BiH, Nikola Prce šest, a Ibrahim Haseljić tri. Na drugoj strani, najefikasniji je bio Porte sa sedam, a pet puta se u listu strijelaca upisao Guigou.

