Francuska slavila nakon preokreta i postala drugi osvajač Lige nacija u historiji

Fudbaleri francuske reprezentacije nakon preokreta su savladali Španiju rezultatom 2:1 i tako postali drugi osvajač UEFA-ine Lige nacija u historiji tog takmičenja.

“Trikolori” su tako naslijedili Portugal, koji je bio pobjednik prvog izdanja, a Francuzi su ujedno postali i prvi tim koji u svojim vitrinama ima trofej osvajača Svjetskog prvenstva, Evropskog prvenstva i Lige nacija.

Nakon poprilično neuzbudljivog prvog poluvremena, nastavak susreta ponudio je mnogo više uzbuđenja. Sve je započelo u 63. minuti kada je Teo Hernandez (Theo) uzdrmao prečku španskog gola. Bilo je to prvo pravo uzbuđenje na meču do tada, a Španci su u sljedećem napadu stigli do vodstva.

Mikel Ojarzabal (Oyarzabal) je dobio loptu, oslobodio se Prešnela Kimpembea (Presnel), a onda šutirao lijevom nogom u nebranjeni dio mreže Uga Ljorisa (Hugo Lloris). Međutim, nije dugo trajalo radovanje “Crvene furije”, pošto je Karim Benzema sjajnim pogotkom donio poravnanje “Trikolorima” već u sljedećem napadu.

A onda je Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) u 81. minuti umakao odbrani Španije i matirao Unaija Simona. Činilo se da će VAR poništiti gol napadača Francuske, ali je sudija Entoni Tejlor (Anthony Taylor) pokazao na centar. Sporni momenat pogledajte, pa procijenite sami.

Imala je Španija priliku u 94. minuti da izbori produžetke, ali se odbranom istakao Ljoris. U ovom meču je Antoan Grizman (Antoine Griezmann) došao do velikog jubileja, pošto mu je večerašnji nastup bio 100. u dresu “Trikolora”.

Prije njega, to je pošlo za rukom samo osmorici fudbalera, a rekorder po broju utakmica za državni tim Francuske je Lilijan Tiram (Thuram), on ih ima 142.

Autor: Avaz.ba