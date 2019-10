Francuska novinarka postavila Trampu škakljivo pitanje, on ga spreman dočekao

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) poznat je po svojoj visprenosti, ali i po tome što nema dlake na jeziku.

Te svoje osobine dokazao je još jednom tokom susreta s francuskom novinarkom koja mu je, makar je tako mislila, postavila škakljivo pitanje.

– Kako to da je u Americi nezaposlenost niska, a u Francuskoj visoka – pitala je ona.

Tramp je prvo pažljivo saslušao, a potom joj odgovorio.

– Pa… možda mi imamo boljeg predsjednika nego vi – odgovorio je predsjednik SAD.

Iako se na kraju nasmijao, malo je vjerovatno da će se ovakav odgovor svidjeti francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron).

FRENCH REPORTER: “You have a very low unemployment rate in the U.S. & we have a very high unemployment rate in France. — How come?”



PRESIDENT TRUMP: “Well… maybe we have a better President than you do.”



pic.twitter.com/oPqednOVma