Forto: Razumijem ugostitelje, njima je preko glave korone, mjera i restrikcija (VIDEO)

Kanton Sarajevo razgovara sa više dobavljača o svim vrstama vakcina, ne radi se samo o AstraZeneci. Razgovaramo danas i o nabavci ruske vakcine, potvrdio je za BHRT premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

On je u emisiji “Jutro za sve” kazao da je ministar zdravstva Haris Vranić u stalnom kontaktu sa AstraZenecom kada su u pitanju njihove vakcine.

“Mi radimo sve što je u našoj moći da dođemo do prvih količina koje bi omogućile početak masovne imunizacije. Isto tako predstavnici KS učestvuju u radu ad hoc tijela Vlade Federacije BiH, i mi i dalje mislimo i nakon formiranja tog tijela da oni mogu biti puno brži i operativniji, ali eto ko prvi nabavi nije važno, samo da se krene sa imunizacijom.”

Govoreći o “zatvaranju” kantona na duži period, premijer je kazao da će to morati biti ispraćeno ekonomskim mjerama. Za sada je to u Kantonu Sarajevo samo vikendom, kazao je on.

“Ja potpuno razumijem privrednike, ugostitelje, njima je preko glave korone, mjera i restrikcija. Ono što je najvažnije da mi zajedno izađemo iz ovoga.”

Podsjetimo, zbog pogoršane epidemiološke situacije zatvaramo Kanton Sarajevo, od petka u 20 sati do ponedjeljka u 6 sati ujutro, potvrdio je Edin Forto, premijer KS.

Forto je kazao da će samo raditi apoteke, prodavnice hrane, benzinske pumpe, javni prevoz, zdravstvene ustanove. Bit će omogućena dostava hrane i pića, a moći će se održavati i sportske aktivnosti na otvorenom.

Autor: BHRT