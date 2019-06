Ferrari SF90 Stradale s 1000 konja najbrži je Ferrari u povijesti!

Nova perjanica proizvođača iz Maranella zove se Ferrari SF90 Stradale, nasljednik je modela LaFerrari te ujedno i prvi plug-in hibrid u povijesti Propetog konjića.

Na tržište dolazi povodom 90. rođendana trkaće momčadi Scuderia Ferrari, a za pogon koristi kombinaciju turbobenzinca 4.0 V8 i čak tri elektromotora. Pritom benzinac razvija 780 KS i 800 Nm, a elektromotori dodatnih 162 kW (220 KS) pa ukupna kombinirana snaga iznosi okruglo 1000 KS.

Benzinac šalje snagu na stražnje kotače, kao i jedan elektromotor koji je smješten između benzinskog motora i 8-stupanjskog automatskog mjenjača, dok preostala dva elektromotora snagu šalju na prednje kotače.

Zahvaljujući baterijskom paketu kapaciteta 7,9 kWh Ferrari SF90 Stradale samo na struju može prijeći oko 25 kilometara. Zanimljivo, ali u vožnji samo na struju jedini pogonski kotači su prednji. Premda plug-in hibridi unatoč iznimno brzom razvoju nisu poznati po maloj masi, Ferrari SF90 Stradale na vagu donosi svega 1570 kilograma pa svaka konjska snaga mora pokretati 1,57 kg.

Stručnjaci iz Maranella objavili su kako hibridni sustav povećava masu za dodatnih 270 kilograma. Čini se puno, ali ako se uzme u obzir da u tu bilancu ulaze i tri elektromotora i baterijski paket i svi popratni sustavi, rezultat je vrijedan poštovanja.

No, ekološka osviještenost nije ugrozila performanse. Štoviše, Ferrari SF90 Stradale najbrži je model iz Maranella u povijesti. Do 100 km/h katapultira se za manje od 2,5 sekunde, do 200 km/h ubrzava za 6,7 sekundi, a najveća brzina iznosi 340 km/h.

U usporedbi s modelom Ferrari LaFerrari čvrstoća šasije povećana je za 20 posto, a otpornost na torzijsko uvijanje za gotovo 40 posto. Opremljen je i najnovijom generacijom sustava SSC (Side Slip Control), koji omogućava jednostavniju vožnju na granici fizike, ali i mogućnost kontroliranog drifta.

Dizajn uopće nema potrebe komentirati, jer je sve podređeno što boljim performansama, pritom je obilato korišteno bogato iskustvo iz Formule 1, a svejedno je vizualno u rangu umjetničkog djela. Koliko je aerodinamički učinkovit najbolje ilustrira podatak da pri brzini od 250 km/h generira 390 kilograma downforcea.

Uprava Propetog konjića s ponosom je istaknula kako je Ferrari SF90 Stradale dostojan nasljednik za Ferrari LaFerrari te da će se na tržištu nametnuti kao nova referenca za sve buduće hipersportaše. Početak proizvodnje, planirana količina i cijene još nisu poznati.

Da se podsjetimo… Ferrari LaFerrari bio je predstavljen 2013. godine, kao zamjena za Ferrari Enzo. Prvi je model u povijesti proizvođača iz Maranella koji je ispod lima ponudio hibridnu tehnologiju. Ali ne bilo kakvu… Riječ je o komponentama koje gene vuku direktno iz bolida Formule 1. Atmosferski benzinac 6.3 V12 i elektromotor zajedno ispaljuju čak 963 KS i 900 Nm pa je prema službenim podacima do stotke sprintao za manje od tri sekunde, do 200 km/h bi stizao za manje od sedam sekundi, a do 300 km/h za okruglo 15 sekundi. Najveća brzina premašivala je 350 km/h. S obzirom na to da ih je proizvedeno tek 500 od prvog je dana bilo jasno kako će vrijednost u budućnosti samo rasti, kako pišu Automobili.hr.