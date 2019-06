Fazlić: Bihać je prodisao nakon izmještanja migranata na Vučjak

Bihać je konačno prodisao, migranata je na ulicama osjetno manje, a građani se osjećaju znatno sigurnije i komotnije.

Poručio je ovo u razgovoru za Vijesti.ba gradonačelnik administrativnog centra Unsko-sanskog kantona Šuhret Fazlić.

Migranti koji su proteklih mjeseci okupirali sami centar Bihaća izmješteni su u desetak kilometara udaljeno improvizovano šatorsko naselje na Vučjaku.

U gradu je trenutno, kaže gradonačelnik, dosta bolja situacija, migranata je znatno manje na ulicama, iako i dalje pristižu.

-Ali, nema više onog pritiska. Svi koji su bili ispred Bire, nisu više tamo. Na ulicama ih više nema, a ni u ilegalnom smještaju. Svi oni nalaze se gore na Vučjaku. Zahvaljujući Crvenom križu, dijeli im se hrana. Grad je uz pomoć Kantona osigurao šatore, vodu, struju, toaletne kontejnere… I to funkcioniše – ističe Fazlić.

Situacija po same migrante, nastavlja, sigurno je lošija u odnosu na onu kada su se nalazili u nekom od ilegalnih smještaja. No, sasvim je sigurno bolja od one kakvu su imali migranti koji su se nalazili na livadi ispred Bire.

-I to je već vidljivo. Migranata ima znatno manje na ulicama, iako i dalje pristižu. Ja sad nemam podatke iz policije, ali imam informacije da i dalje dolaze u Bihać. Ali nije to više onako kako je dosad bilo – govori naš sagovornik.

Podsjeća da je bilo slučajeva da se u jednoj kući nelegalno nalazilo i po 200 migranata, što je predstavljalo veliki pritisak kako na taj komšiluk, tako i na čitavu okolinu.

-Sada toga više nema. Policija im sprječava nelegalni smještaj i upućuje ih gore na Vučjak – navodi Fazlić.

Na naše pitanje koliko migranata je izmješteno na Vučjak, Fazlić kaže kako ne raspolaže preciznim informacijama, ali navodi da je prije dva dana na Vučjaku podijeljeno 1.200 obroka, što bi moglo značiti da ih je negdje između 600 i 700.

Naš sagovornik kaže da proteklog vikenda, prema informacijama kojima on raspolaže, u Bihaću nisu zabilježeni incidenti u koje su bili umiješani migranti.

Gradonačelnik Fazlić na kraju razgovora ističe da i dalje nedostaje solidarnost drugih nivoa vlasti sa Gradom Bihaćem i Unsko-sanskim kantonom.

-Tu se nije ništa promijenilo, i to i dalje ostaje problem kojim treba da se bavi država BiH – zaključuje Fazlić.

Autor: Vijesti.ba