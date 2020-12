Evropski komesar za proširenje pozvao Mostarce da glasaju

Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) oglasio se povodom predstojećih lokalnih izbora u Mostaru.

– 20. decembar je važan dan za Mostar: po prvi put u 12 godina, građani će moći glasati i birati svoje lokalne predstavnike. Važno je da ovo pravo koriste u ovoj historijskoj prilici. Održavanje izbora u Mostaru također je među 14 ključnih prioriteta – napisao je Varhelji.

#BosniaHerzegovina 20 December is an important day for #Mostar: for the first time in 12 years, citizens will be able to vote to elect their local representatives. Important they exercise that right on this historic occasion. Holding Mostar elections also among 14 key priorities.