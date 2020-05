Evropske države popuštaju s mjerama, evo šta se mijenja, a šta ostaje isto

Italija i Španjolska među europskim državama su koje planiraju iduću fazu popuštanja mjera u borbi protiv koronavirusa od ponedjeljka.

Većina trgovina bit će otvorena u Italiji, uključujući barove i frizerske salone, prvi put nakon dva mjeseca karantene.



Španjolska planira popuštanje mjera izvan Madrida i Barcelone, a prvi put će dopustiti okupljanje do 10 ljudi. Ove odluke prate svakodnevni pad u broju mrtvih i novozaraženih u tim državama.



Italija je u nedjelju zabilježila najmanji dnevni broj umrlih od ožujka. Potvrdili su da je 145 ljudi umrlo od posljedica zaraze koronavirusom u protekla 24 sata. To je značajan pad u odnosu na rekordan broj od 900 preminulih 27. ožujka. U Španjolskoj dnevni broj umrlih pao je ispod 100 prvi put otkad su uvedene stroge mjere.



Međutim, stručnjaci upozoravaju da još uvijek treba biti oprezan kako ne bi došlo do drugog vala zaraze, piše BBC.



Šta će se dogoditi u ponedjeljak?



Restorani, barovi, kafići, frizeri i trgovine otvorit će se za rad širom Italije, ali na snazi će ostati mjera socijalnog distanciranja, prenosi Index.



Katolička crkva priprema se za održavanje misa, ali i tamo će socijalna distanca biti temeljna mjera, a bit će obavezno nositi i zaštitne maske. I ostalim vjerama bit će dopušteno držati mise.



Stručnjaci, pak, upozoravaju na opasnosti od velikih društvenih okupljanja. U Španjolskoj, većina ljudi izaći će iz karantene do kraja ovog tjedna. Od ponedjeljka moći će se sjediti vani u barovima i restoranima, a moći će se organizirati obiteljska okupljanja između članova, ali s najviše deset ljudi.



U Madridu i Barceloni, zajedno sa sjeverozapadnim dijelovima zemlje, većina mjera restrikcija ostaje na snazi, ali male trgovine moći će krenuti u rad. Španjolska je vrlo blizu zaustavljanju transmisije virusa, objavio je šef hitne zdravstvene zaštite, Fernando Simon u nedjelju.



Ipak, Simon je upozorio da je rizik od pojave drugog vala još uvijek velik.



Ostatak Europe polako se vraća u normalu, Amerikanci strahuju od posljedica krize



Što se ostalih država Europe tiče, Belgija u ponedjeljak kreće s otvaranjem osnovnih i srednjih škola, ali pod strogim mjerama zaštite. Portugal, Grčka, Danska i Irska su također među onim zemljama koje planiraju s popuštanjem mjera.



Na svijetu je dosad zabilježeno više od 4,6 milijuna slučajeva zaraze, kažu podaci sveučilišta Johns Hopkins, a umrlo je više od 312.000 ljudi, prenosi N1.



Brazil je prestigao Španjolsku i Italiju te postao četvrta zemlja s potvrđenim brojem slučajeva zaraze u svijetu. Amerikanci, pak, strahuju od ekonomske krize. Šef federalnih rezervi kazao je da američka ekonomija neće izaći iz krize do 2021. godine.



Velika Britanija prijavila je u protekla 24 sata 170 novih smrtnih slučajeva, što je najmanja brojka otkad su uveli karantenu. Istovremeno, Indija je produljila svoju karantenu od 31. svibnja, ali postupno popušta neke mjere.

Autor: Vijesti.ba