Evropske države počele otvarati unutrašnje granice

Evropske države u ponedjeljak su ublažile neke granične kontrole uvedene u pandemiji covida-19, no zatvorenost Španije, niz preostalih ograničenja i nove metode prelaska granica pokazuju kako će se na putovanja kakva su bila prije pandemije i dalje čekati, prenose Vijesti.ba.

Schengenska zona koja obuhvaća 22 države Evropske unije te Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku inače operira bez graničnih kontrola, no zbog koronavirusa je bila većinom suspendirana tri mjeseca za sve osim za robu i neophodne radnike.

Povjerenica Evropske komisije za unutarnja pitanja Ylva Johansson pozvala je prošle sedmice članice da do ponedjeljka otvore svoje granice, a do srpnja i one prema trećim državama.

Taj bi potez mogao spasiti dio turističke sezone i pomoći evropskom sektoru putničkog prijevoza i turizma koji s rekreacijom i kulturom čini gotovo 10 posto evropske privrede. U mediteranskim državama taj je postotak veći, pa su te zemlje među najpogođenijima koronakrizom.

Mnoge restrikcije na granicama za posjetitelje iz Evropske unije i schengenske zone ukinut će se od Islanda do Grčke, no to neće biti povratak nesmetanom putovanju kakvo je bilo prije pandemije.

Njemačka upozorenja za putovanja, uvedena prije tri mjeseca, ukinuta su u ponedjeljak za većinu Evrope. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ukinulo je i upozorenje za putovanje u 27 evropskih država.

Nakon što je otvorila većinu granica prema susjednim državama u prvoj sedmici juna, Austrija u ponedjeljak ukida obaveznu karantenu i testiranje za državljane drugih članica EU-a i nordijske zemlje koje nisu u tom savezu.

No restrikcije u Austriji i dalje su na snazi za Švedsku, Španiju, Portugal i Veliku Britaniju, kao i upozorenje za putovanje u najpogođeniju talijansku regiju Lombardiju.

Restrikcije ulaska za sve države Evropske unije i Britaniju u ponedjeljak će ukinuti i Švicarska.

Island od početka sedmice nudi testove na koronavirus za sve putnike osim djecu, što je opcija umjesto dvosedmične karantene. Test je besplatan do 1. jula, a u nekim slučajevima je dopuštena i potvrda o ranijem testiranju.

Španija ne dopušta ulazak stranim turistima do 21. juna, s iznimkom nekih otoka. Drugdje mogućnost putovanja ovisi o tome otkud i kamo se ide.

Grčka i dalje traži karantenu za putnike iz zračnih luka osam država EU-a. Češka je uvela sistem semafora, zabranivši ulaz za turiste iz „žutih“ ili „crvenih“ država poput Portugala i Švedske.

Danska pušta turiste s Islanda, iz Njemačke i Norveške, no ne i Švedske, pod uvjetom da rezerviraju najmanje šest noćenja.

Prije koronavirusa je prosječno unutarnje evropske granice svakodnevno prelazilo oko 3,5 miliona ljudi, stoji u prošlogodišnjem izvještaju Evropskog parlamenta. Njih oko 1,7 miliona je to činilo zbog rada, a mnogi od njih danas rade od kuće.

Autor: Vijesti.ba