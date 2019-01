Evropska komisija želi kandidatski status za BiH do 1. novembra

Predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović sastali su se danas u Briselu s potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini.

Odlučnost EU

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je nakon sastanka kazao da je najznačajnija poruka visoke predstavnice Mogherini i Evropske komisije da je Zapadni Balkan u vrhu prioriteta EU.

“Ne govori se o proširenju EU, kada je riječ o Zapadnom Balkanu, jer smo mi već u EU, nego se govori o članstvu u institucijama EU. Na takav način je to i kazano na ovom sastanku”, poručio je Džaferović.

Kako je rekao, impresionirajuća je odlučnost EU da se sve zemlje Zapadnog Balkana, koje jesu u Evropi, institucionalno povežu sa EU.

“Ova godina i ovaj mandat Evropske komisije će biti iskorišteni kako bi sve zemlje Zapadnog Balkana napravile iskorake ka EU. Kada je u pitanju BiH, onda je to kandidatski status. Evropska komisija želi da naša država dobije kandidatski status do 1. novembra ove godine”, kazao je on.

Na sastanku je razgovarano o predstojećim koracima BiH na tom putu, a to se prevashodno odnosi na dostavljanje odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Druga tema je implementacija izbornih rezultata.

“Izborni rezultati se moraju implementirati. Mi tu imamo jedno vrlo ozbiljno pitanje kada je posrijedi imenovanje Vijeća ministara BiH jer se mandat može dati kandidatu one političke stranke koja je spremna da poštuje princip vladavine prava, postojeće zakone, poput Zakona o odbrani, odluke Predsjedništva BiH, naše strategije. Tražimo načina kako da se pokrene prvi Godišnji nacionalni plan u okviru MAP-a i da se nakon toga dodijeli mandat”, rekao je Džaferović.

On je poručio da predstavnici vlasti u BiH moraju poštovati i evropski i NATO put, jer su takve odluke institucija naše države. Smatra da je to u interesu svih građana BiH.

“Iskoristili smo sastanak od sat vremena da vidimo šta je to što treba unutar BiH da uradimo i da vidimo kakav je odnos Evropske komisije i šta će ona uraditi kada je u pitanju naš evropski put. Sva tri člana Predsjedništva su svoje vrijeme racionalno iskoristila”, konstatovao je Džaferović.

BiH je, dodao je, poručeno da je ovoj zemlji potrebna stabilnost, mir, razgovor, te vladavina zakona.

“BiH jedino može da ide tim putem, drugačije ne može. Uvjeren sam da će današnja posjeta Briselu podstaći i nas unutar BiH, one koji do sada nisu imali baš najkonstruktivniji odnos, da imaju potpuno konstruktivan odnos”, rekao je Džaferović.

Prema njegovom mišljenju, za BiH je ključna relacija Vašington – Brisel.

“BiH treba da kroz članstvo u EU oblikuje svoj sistem i da ga standardizira u skladu sa EU. To će se svakako dogoditi. Kada dobijemo kandidatski status i kada budemo pregovarali o pojedinim poglavljima, onda neće biti moguće voditi ovakvu vrstu rasprave kakvu vodimo u BiH, nego ćemo biti u prilici da prihvatamo ili ne prihvatamo te standarde. Ako hoćemo u EU, onda ćemo ih morati prihvatati”, rekao je on.

Mandat aktuelne EK do 1. novembra

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je sastanak bio uspješan bez obzira da na situaciju.

“Postoji jedno razumijevanje za situaciju u BiH, a ono oko čega u BiH imamo konsenzus jeste evropski put BiH. Naravno, kasnimo sa Upitnikom i nekim procedurama, a ovdje je bila prilika da obavijestimo gospođu Mogherini o tome da je tehnički sve dogovoreno oko odgovora i da ostaje samo prevod o formalizacija dokumenta koji će se ovdje dostaviti za najdalje 20 do 30 dana. Vjerujemo da će EU parlament donijeti mišljenje o BiH čime će se otvoriti procedura za mogući kandidatski status. Aktuelna Evropska komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to datum do kojeg možemo da pokušamo da dođemo do odluke o kandidatskom statusu”, kazao je Dodik.

Kako je rekao, bilo je govora i o formiranju vlasti, a EK je zainteresovana za brzo formiranje vlasti, dok su pitanja kao što je NATO izvan domena onoga što su prioriteti Evropske komisije.

“Uslovljavanje formiranja novog saziva Vijeća ministara BiH bilo kakvim drugiim pitanjima je izvan toga. U svakom slučaju šteta je za BiH ukoliko ne dođe do rješavanja pitanja konstituisanja organa, jer neozbiljno je izaći na izbore,a onda ne konstituisati organe, jer onda čitavi izbori nemaju smisla i da se čitav narod koji je glasao dovede u jednu zabludu”, poručio je on.

Dodao je da je bilo govora i o ekonomskim i socijalnim pitanjima, te odnosima u regiji.

“Unutrašnja ekonomska i socijalna pitanja BiH su vezana za reformsku agendu, i to je ono što treba da se radi, manje više na različitim nivoima je to i rađeno, potrebno je intenzivirati reformu javne uprave, sistema javnih nabavki, sistema pravosuđa koje nije opravdalo očekivanje, ali prioritet svih pitanja je pitanje upitnika i formiranje vlasti”, kazao je Dodik.

On je dodao kako su njegove kolege su postavljale pitanja oko Pelješkog mosta, ali Predsjedništvo oko toga nije razgovaralo.

“Moje mišljenje je da trebamo sa Hrvatskom razgovarati oko rješavanja tog pitanja. U svakom slučaju dominantna pitanja ostaju formiranje vlasti”, istakao je Dodik.

Dodao je i kako su u Evropskoj komisiji razočarani da je proteklo mnogo vremena na usaglašavanju upitnika.

“Mogao sam da primijetim jednu skeptičnost u pogledu novih najava, jer je bilo mnogo najava i novih termina, ali ako su mene slagali u Vijeću ministara oko termina, onda sam i ja ovdje pogrešno informirao ljude”, istakao je Dodik.

Pravo ohrabrenje

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je da je ova posjeta pravo ohrabrenje, te ponovio da je bilo riječi o formiranju vlasti i drugim pitanjima.

“Vidjećemo šta će biti na sljedećim susretima sa članovima Evropske komisije i EU, pa ćemo donijeti kompletan sud”, rekao je on.

Na pitanje novinara da li je sa visokom predstavnicom Mogherini razgovarao o tome da “ne uživa povjerenje cjelokupnog hrvatskog biračkog tijela u BiH”, Komšić je poručio:

“Gospođu Mogherini je nezamislivo interesovala ta činjenica, ali kad bismo se šalili”.

On je kazao kako na sastanku nije bilo riječi o NATO-u, nego o Godišnjem akcionom planu, kao preduslovu da se imenuje mandatar za saziv Vijeća ministara BiH i formira ovo tijelo.

“No, od strane Evropske komisije to nije postavljano kao pitanje u kapacitetu u kojem smo mi razgovarali sa Mogherini”, naveo je Komšić.

