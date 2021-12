Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas i za vikend

U BiH će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. U nižim područjima jugozapadne Bosne kiša a u višim susnježica i snijeg. U ranim jutarnjim satima slab snijeg je moguć ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne u Bosni djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 7, a dnevna od 1 do 5, na jugu do 8 stepenici Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalno je moguć slab i kratkotrajan snijeg. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 4 stepena.

Sutra oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovni i na krajnjem sjeveru Bosne, a u ostatku Bosne susnježica i snijeg. Više padavine u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 0 do 4, na jugu do 8 stepeni.

U nedjelju 12. decembra pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa slabom snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 4, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak 13. dcembra, u Bosni umjeren do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovini pretežno sunčano. Povremno slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a dnevna od 0 do 4, na jugu do 8 stepeni Celzijusevih.

Autor: Avaz.ba