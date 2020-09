Evakuisan Eiffelov toranj zbog dojave o bombi, pretres u toku

Svjetski mediji javljaju kako je Eiffelov toranj, najpoznatija turistička atrakcija u Parizu i Evropi, evakuisan nakon prijetnje aktiviranjem bombe.

Policija je medijima rekla kako je anonimni poziv s dojavom o bombi upućen oko 11 sati.

Policija je oko tornja stvorila sigurnosni kordon, evakuisala posjetitelje i prekinula saobraćaj.

Građanima se ne preporučuje da se približavaju tornju, a pretragu vrše protiveksplozivne snage.

