Evakuiran aerodrom u Australiji, policija ranila mogućeg bombaša

Na međunarodnom aerodromu u Brizbejnu australska policija je pucala i ranila muškarca koji je bio naoružan nožem, prijeteći da će aktivirati eksplozivnu napravu.

Osumnjičeni je ušao na aerodrom noseći metalnu kutiju iz koje su virile žice i tvrdio je da nosi bombu, prenose lokalni mediji.

Očevici su izjavili da je “stariji muškarac” izvukao nož iz torbe i da je pokušao napasti bivšu suprugu.

Aerodrom je evakuiran i blokiran, a policija je proglasila vanrednu situaciju, kako prenosi Avaz.

