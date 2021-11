Escobar stigao u Sarajevo, planirani brojni sastanci

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Z. Balkan Gabriel Escobar danas je stigao u Sarajevo, u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini.

Iz Predsjedništva BiH su najavljeni njegovi odvojeni sastanci s Komšićem, Dodikom i Džaferovićem.

Escobar će se sutra ujutro u zgradi Predsjedništva BiH u 9.15 sati, prvo sastati sa predsjedavajući Predsjedništva BiH Željkom Komšićem. U 9.50 sati planiran je sastanak sa Šefikom Džaferovićem, a u 10.25 Escobar će se sastati s Miloradom Dodikom. Komšić i Džaferović će nakon svojih susreta u zgradi Predsjedništva BiH dati izjave medijima.

Također, sutra su planirani i susreti s članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Escobar će održati i sastanak sa rukovodstvom oba doma Parlamenta Federacije BiH, te sa predsjednicima klubova u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Iz Ambasade SAD u BiH je najavljeno da će Escobar boraviti u Sarajevu i Banjoj Luci kako bi ponovio podršku SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, razgovarao o kritičnim pitanjima korupcije i pozvao sve lidere da se vrate dijalogu i kompromisu.

Njegova posjeta dolazi u vrijeme sve opasnije blokade državnih institucija koju predvodi član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik i najave da će entitet RS jednostrano oteti sve nadležnosti države te formirati parainstitucije.

U intervjuu za RSE Escobar je poručio da svaki korak ka potkopavanju Daytona, uključujući i ono što Milorad Dodik sad radi, je jako štetno i veoma destabilizirajuće prema regiji. Govoreći o eventualnim sankcijama, on je rekao da bi najprije želio održati razgovore s ambasadorom prije nego objave nove sankcije.

– To je na stolu. Ali želim kazati građanima Bosne i Hercegovine da neće biti novog rata. Mi u međunarodnoj zajednici, a jedinstveni smo u tome s naši partnerima u Evropi, želimo osigurati da se provode sve naše obaveze prema miru i sigurnosti ljudi u regiji. Što se tiče slabljenja centralnih institucija, bit ću jako iskren. Razlozi koji se kriju iza toga su korupcija. Ono što Milorad Dodik radi je da on pokušava zaštititi svoju moć i svoj novac. Molim ljude da ne nasjedaju na to, da mu ne omogućavaju da to čini, rekao je Escobar u intervjuu.

Autor: Vijesti.ba