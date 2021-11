Escobar danas stiže u BiH s jakom porukom za bh. građane

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Z. Balkan Gabriel Escobar danas stiže u posjetu Bosni i Hercegovini.

Iz Ambasade SAD u BiH je najavljeno da će Escobar boraviti u Sarajevu i Banjoj Luci kako bi ponovio podršku SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, razgovarao o kritičnim pitanjima korupcije i pozvao sve lidere da se vrate dijalogu i kompromisu.

Njegova posjeta dolazi u vrijeme sve opasnije blokade državnih institucija koju predvodi član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik i najave da će entitet RS jednostrano oteti sve nadležnosti države te formirati parainstitucije.

– Sastat ću se, ne samo s političarima, već sa integracijskim političarima i poslovnim liderima, rekao je Escobar uoči posjete.

U intervjuu za RSE je poručio da svaki korak ka potkopavanju Daytona, uključujući i ono što Milorad Dodik sad radi, je jako štetno i veoma destabilizirajuće prema regiji. Govoreći o eventualnim sankcijama, on je rekao da bi najprije bželio održati razgovore s ambasadorom prije nego objavimo nove sankcije.

– To je na stolu. Ali želim kazati građanima Bosne i Hercegovine da neće biti novog rata. Mi u međunarodnoj zajednici, a jedinstveni smo u tome s naši partnerima u Evropi, želimo osigurati da se provode sve naše obaveze prema miru i sigurnosti ljudi u regiji. Što se tiče slabljenja centralnih institucija, bit ću jako iskren. Razlozi koji se kriju iza toga su korupcija. Ono što Milorad Dodik radi je da on pokušava zaštititi svoju moć i svoj novac. Molim ljude da ne nasjedaju na to, da mu ne omogućavaju da to čini.”

On je tom prilikom poručio i da agendu koju zastupa Dodik ne podržava niko drugi u regiji, uključujući Srbiju.

