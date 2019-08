Erupcija Strombolija: Građani u panici bježali od kamene kiše

Spektakularna eksplozija vulkana na italijanskom ostrvu Stromboli, koja se dogodila u srijedu, otjerala je mještane i turiste u hitnu potragu za pokrivačima i skloništima, kako bi izbjegli kišu kamenja i pepela, piše CNN.

Erupcija Strombolija, na malom istoimenom ostrvu u blizini Sicilije, izbacila je veliki oblak dima i pepela dva kilometra uvis. Vulkanski materijal izazvao je požare od kratera pa sve do mora, no, tu se nije zaustavio.

Elena Skjera (19) iz Palerma bila je na jedrilici u trenutku erupcije vulkana. Kamerom telefona uspjela je da snimi zastrašujuće momente kada je piroklastični tok – mješavina gasa, kamenja i pepela – krenuo ka njima.

“Plovili smo na sigurnoj udaljenosti, po uredbi, kada smo čuli glasan prasak i ugledali veliki crni oblak kako izvire iz kratera Strombolija i uliva se u more”, rekla je ona za CNN, dodajući da su odmah maksimalno ubrzali plovilo, kako bi pobjegli.

“Tada je oblak stigao u more i počeo brzo da napreduje prema nama”, rekla je Skjera. “U tom trenutku je izbila panika, jer je oblak bio na samo nekoliko metara od nas, ali zahvaljujući mom ocu uspjeli smo da se izvučemo baš na vrijeme”, ispričala je djevojka.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih u erupciji.

“Sjedjela sam u baru u Đinoztri sa majkom i pila kafu kad smo čuli prasak i poslije toga eksploziju vulkana”, rekla je stanovnica Strombolija Federika Mana za CNN. “Svi smo se okupili na trgu i nakon kraćeg vremena počela je da pada kiša od pijeska i kamenja. Možete zamisliti haos. Sklonili smo se u crkvu, ispod greda, jer smo se plašili da je došlo do zemljotresa”.

Mana je rekla da vatrogasci avionima gase požare prouzrokovane eksplozijom, a čamci su bili dostupni svima koji su željeli da napuste ostrvo. “Ja sam odlučila da ostanem ovdje”, kazala je.

“Situacija je pod kontrolom”, rekao je za list La Repubblica gradonačelnik susjednog ostrva Lipari, Marko Đorđani. “U svakom slučaju, upozorio sam civilnu zaštitu i zabranio pristajanje brodova koji ne služe za javni prevoz.”

Podsjećamo, u eksploziji u Stromboliju 3. jula poginuo je planinar Masimo Imes (35).

