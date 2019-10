Erdogan: Riješiti problem sa formiranjem vlasti u BiH

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan ocijenio je plodonosnim današnji trilateralni samit Srbija-BiH-Turska, koji je održan u Beogradu.

Naredni sastanak u tom formatu, kako je rekao, bit će održan u BiH, a zatim i u Turskoj.



– Odlučni smo da nastavimo trilateralni mehanizam – poručio je turski predsjednik na konferenciji za novinare.



Kada se radi o Srbiji i BiH, Erdogan smatra da će to zbližiti ljude i zemlje, ali da je najvažnija poenta sastanaka to što se razmišlja o cijelom regionu.



Također je istakao kako bi bilo dobro što prije formirati vlast u BiH, jer nije dobro da zemlja 12 mjeseci nema državnu vlast.



– Problemi sa vladom BiH se moraju riješiti jer bez vlasti se ne može na efikasan način nastaviti s radom. A drugo, kada je riječ o saobraćaju i autoputevima, preduzimamo korake u tom smislu i ti koraci će, uvjeren sam, još više zbližiti Srbiju i BiH i dovesti do još važnijih dešavanja u budućnosti – napominje Erdogan, prenose Vijesti.ba.



– Put je sinonim sa civilizacijom i životom, i ako budemo uspjeli da izvedemo da imamo put između dva naroda, to će imati uticaj i na stanovništvo i spriječiti njegov odliv – dodaje Erdogan.



Naglašava da će taj projekat region učiniti mjestom koje privlači ljude i da zbog toga oni neće odlaziti iz svoje domovine.



Na kraju obraćanja zahvalio je predsjedniku Srbije na domaćinstvu i dodao da se raduje predstojećim sastancima.

Autor: Vijesti.ba