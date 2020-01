Erdogan: Prema Turskoj se kreće 200 do 250 hiljada izbjeglica

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako se blizu 250.000 izbjeglica kreće prema turskoj granici, da njegova zemlja pokušava to spriječiti određenim mjerama, no ističe da je teško jer su to ipak ljudi.



Erdogan je u Ankari govorio na simpozijumu pod nazivom “Grad i sigurnost”, a tom prilikom se osvrnuo i na aktuelna dešavanja, konkretnije na novi val izbjeglica koje se kreću iz Idliba prema turskoj granici.

“Od 200 do 250 hiljada izbjeglica se kreće prema našoj granici. Pokušavamo to spriječiti određenim mjerama. Vrlo je teško jer su to ipak ljudi”, rekao je Erdogan.

Podsjetio je kako je Turska na svom teritoriju dosad primila oko pet miliona izbjeglica.

“Svaki turski grad je otvorio svoja vrata izbjeglicama i u Turskoj smo primili ukupno pet miliona ljudi, među kojima četiri miliona samo sirijskih izbjeglica. Dok mi to radimo, osjetljivost onih koji u svojim gradovima ne žele strance nije nimalo uvjerljiva.”

