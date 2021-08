Epilog strahovitog sudara dva voza: Poginule dvije osobe, povrijeđeno oko 50 ljudi

U blizini sela Milavče, između stanica Domažlice i Bližejov u Češkoj, u srijedu poslije osam sati sudarila su se dva voza. Prema prvim informacijama sa lica mjesta, poginulo je dvoje ljudi i ima oko 50 povrijeđenih. Sedmoro ljudi je u kritičnom stanju, dok je 31 osoba van životne opasnosti.

Prema riječima željezničkih radnika, u pitanju je sudar voza Veestern Ekspres sa putničkom vozom. Dvije osobe su poginule, rekla je Marija Svobodova, portparol medicinske službe spasavanja regije Pilsen, prenosi irozhlas.cz.

– Incident se dogodio deset minuta poslije osam ujutru. Sudarila su se dva voza. Ima veliki broj povrijeđenih ljudi. Trenutno četiri helikoptera, deset automobila spasilačke službe Pilsen i dvoje iz Južne Češke intervenišu na licu mjesta. Trenutno je zbrinuta 31 osoba koje su van životne opasnosti, sedam je u kritičnom stanju, a dvoje je poginulo – rekla je portparol.

Portparol Čeških željeznica kazao je da je do sudara je došlo na skretanju Radonice u Domažlicama.

– Bio je to ekspres koji je saobraćao od Minhena do Praga i putnički voz koji je saobraćao od Pilsena do Domažlica. Članovi čeških željeznica kreću na lokaciju. Putnici na licu mjesta moraju da računaju na komplikacije tokom cijelog dana. Sada obezbjeđujemo alternativni autobuski prevoz – rekao je portparol Čeških željeznica.

Autor: Avaz.ba