Epic odustaje! Fortnite stiže na Google Play Trgovinu!

Epic Games je svoju najveću uspješnicu u svijetu igara izbacio na pametne telefone. Nakon iOS-a, Fortnite je stigao i na Android, ali ne na način na koji se to očekivalo. Kako Apple nije htio čuti o alternativnim načinima instalacije igara i aplikacija na iPhoneima, tako je Epic stavio Fortnite na službenu AppStore trgovinu (koja je od jučer službeno stigla i u Bih i Srbiju). Epicu se pak nije svidjelo to što Google uzima značajan postotak zarade (a to radi i Apple), pa je Fortnite na Androidu izbacio van Google Play Trgovine što je mnogima otežalo instalaciju. Vremena se mijenjaju i Fortnite ipak stiže na Google Play Trgovinu.

Epic je izjavio da su nakon 18 mjeseci Fortnitea van Google Play Trgovine shvatili da Google zaista otežava instalaciju aplikacija van službene trgovine. Kako je Android sve više zategnut oko instalacije nepoznatih aplikacija van službene trgovine, tako su određeni korisnici odbijeni sve agresivnijim porukama upozorenja sustava o instalaciji Fortnitea. Google Play Protect je nekim korisnicima jednostavno branio instalirati Fortnite dok ga ne bi isključili, a sve je ovo utjecalo na poslovanje Epica na Android platformi.

Google inače uzima 30% sve zarade od developera, a Epic i dalje tvrdi da je 70% preostale zarade premalo s obzirom na troškove razvoja i održavanja (a igra je inače besplatna pa je i tu dio zarade izgubljen), no dalje se bez Googlea očito nije moglo. Krajem 2019. godine, Epic je čak pokušao dobiti izuzeće od tolikog postotka, ali neuspješno.

Zato, Epic odustaje te Fortnite će se ubrzo moći preuzimati s Google Play Trgovine jer će tako (uz skidanje restrikcija na jako brze GPU-ove) lakše doći do svih igrača željnih ovog globalnog fenomena.

Autor: bajtbox.com