Enis Bešlagić objasnio zašto radi u Hrvatskoj, a ne u svojoj BiH

Glumac Enis Bešlagić objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju iz Tešnja u Bosni i Hercegovini. U komentarima su ga pratitelji pitali zbog čega radi u Hrvatskoj, a ne u BiH.

“Napokon u Bosni. BiH ima odlične umjetnike i ostalo, samo što napuste našu domovinu, vode se kao umjetnici drugih država, u ovom slučaju Enis Bešlagić koji je u Hrvatskoj”, napisao mu je jedan pratitelj.

Enis mu je odgovorio na ovaj komentar.

“Radim u Hrvatskoj jer me u Bosni ne zovu baš, kao i mnogi gastarbajteri po svijetu što rade. Zato svaki dinar pošteno zaradim i ne kradem kao neki veliki domoljubi. Domovina je jedna, a to ne znači da ako snimaš van nje ne pripadaš istoj. Po tome bi sportaši trebali igrati samo za BH klubove. Ali mene baš i nešto ne zovu u reprezentaciju BiH kad se dijele uloge, a i ne treba”, napisao je Enis.

Objasnio je da tamo gdje ga poštuju onakvog kakav jest on onda daje svoju ljubav i zahvalnost.

“Puno šire gledam na to i nikada nisam želio biti kantonalni niti federalni glumac. Onaj koji krade svoju domovinu je izdajica, a ne onaj koji radom poštenim pokazuje ljubav”, napisao je Enis.

Isti čovjek napisao mu je da “ako čovjek bude i radi u svojoj državi ne znači da krade”, te je usput i pohvalio Enisa te spomenuo njegovu ulogu Šemse u Našoj maloj klinici.

“Ako čovjek nema posla u svojoj državi i radi negdje drugdje, je li to izdaja domovine? Nije ograničenje rada izdaja. Ako trgovci svoje proizvode plasiraju na razna tržišta, to ne znači da je super samo s prodajom u BiH. Ako glumci glume u regiji, to je dobro i to je na ponos. Jer i kad Džeko igra za Inter, a ne za Želju, ne znači da nije patriota. Vjerujem ja prijatelju u tvoju dobronamjernost, ali ovo inače pišem da znaš da ovdje mnogi ne mogu naći posao zbog lopovluka i korupcije pa odlaze vani raditi. Jer se ne gleda kvaliteta nego politička podobnost i rodbinske veze. A nadam se da sam o tome ja dao i svoj jasan stavi i platio dobru cijenu, pa me zato i izbjegavaju u BiH da radim. Ali ja tu živim i to je moja BiH, koliko i nečija druga. Ni više, a ni manje”, objasnio je Enis.