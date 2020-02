Eminem objasnio zašto je nakon 17 godina nastupio na dodjeli Oskara

Reper Eminem rijetko daje intervjue, ali nakon njegovog nastupa na svečanosti dodjele Oskara, koji je sve iznenadio, odlučio je da za Variety progovori o tome kako je došlo do toga da izvede pjesmu “Lose Yourself” punih 17 godina nakon što je za tu pjesmu iz filma “8 milja” osvojio Oskar 2003. godine.

“Shvatio sam da s obzirom da nizam imao priliku da nastupim onda, da mi možda bilo kul da to uradim sada. Onda nisam mislio da imam šanse da pobijedim, a pjesmu “Lose Yourself” smo bili izveli samo nekoliko sedmica prije na dodjeli Gremija pa mi se činilo da nije dobra ideja da ponavljamo. U ono vrijeme je mlađi ja mislio da takav šou nije mjesto gdje bi me razumjeli”, objasnio je Eminem dodavši da je, tek kad je dobio nagradu, shvatio da je taj šou autentičan, a nagrada stvarna.

Dodao je i da ne misli da je bio razočaran jer nije nastupio tada jer je bio previše oduševljen činjenicom što je pobijedio.

“Tada nisam ni znao da se može dobiti Oskar za pjesmu. Nastup na dodjeli prije neko veče bio je sjajan, kaže. ‘Zagrlio sam Salmu Hajek”.

Dodatni razlog za nastup je, objašnjava, i to što ima novi album.

Prisjetio se, takođe, da je veče dodjele Oskara prije 17 godina, koju je propustio, proveo kod kuće s ćerkicom, koja je ujutro rano morala da bude u školi pa je, kaže, spavao u trenutku dok je osvajao Oskara.

Nagradu je umjesto njega primio producent i klavijaturista Luis Resto.

“On me nazvao, sjećam se da je telefon uporno zvonio,a ja sam bio bijesan jer sam pokušavao da spavam. Kad sam se javio on mi je rekao ‘Hej, čovječe pobijedio si!’, a .ja sam odgovorio ‘Jel’? Sra***! Kul!’. Ali bilo je to drugo vrijeme i ja sam tada vodio neki drugi život”, prisjetio se Eminem.

Autor: CdM / Tportal